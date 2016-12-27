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Алла Пугачева стала гостьей закрытого ужина Breguet
В последнее время фан-группы Аллу Пугачевой в Instagram только успевают публиковать ее новые снимки. Фолловеры таких сообществ искренне восхищаются внешним видом артистки и отмечают, что она с каждым месяцем будто становится все моложе.
Впрочем, большая часть фанатов не заметила отличий между новыми фотографиями и чуть более ранними. Увидев снимки с ужина Breguet, на которых Алла Борисовна запечатлена с Кристиной Орбакайте, интернет-пользователи написали немало добрых слов: «Мама чуть ли не моложе дочки выглядит», «Как две сестренки. Алла круто помолодела! Вот что творят маленькие детки», «Алла выглядит прекрасно, значит все хорошо, будем жить! Для меня это своеобразный ориентир, мантра!».
А как кажется вам, отличаются ли снимки Аллы Пугачевой из Instagram и из реальной жизни?
10 фото -просто слов нет)))
Что--то совсем усыхает старушка, одевается, как подросток. Скоро в памперсах ходить будет.
Была у неё узнаваемая улыбка, а щас что она, что Бабкина, не отличишь. Ну и как всегда похожа на Владимира Кузьмина )))