На днях Алла Пугачева посетила закрытый вечер часового бренда Breguet. Когда в Сеть попали снимки 67-летней Примадонны, сделанные на этом мероприятии, интернет-пользователи принялись активно их обсуждать, сравнивая с другими недавними кадрами.

В последнее время фан-группы Аллу Пугачевой в Instagram только успевают публиковать ее новые снимки. Фолловеры таких сообществ искренне восхищаются внешним видом артистки и отмечают, что она с каждым месяцем будто становится все моложе.

Однако кадры с певицей с недавнего мероприятия в Театре Наций некоторых ее поклонников разочаровали: им показалось, что на снимках знаменитость выглядит несколько уставшей — не то что на кадрах в соцсетях.

Впрочем, большая часть фанатов не заметила отличий между новыми фотографиями и чуть более ранними. Увидев снимки с ужина Breguet, на которых Алла Борисовна запечатлена с Кристиной Орбакайте, интернет-пользователи написали немало добрых слов: «Мама чуть ли не моложе дочки выглядит», «Как две сестренки. Алла круто помолодела! Вот что творят маленькие детки», «Алла выглядит прекрасно, значит все хорошо, будем жить! Для меня это своеобразный ориентир, мантра!».

А как кажется вам, отличаются ли снимки Аллы Пугачевой из Instagram и из реальной жизни?