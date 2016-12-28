28.12.2016
Отдел красоты Woman.ru снова выбирает самые интересные и многообещающие бьюти-новинки. На этот раз особого внимания заслужили укрепляющий уход против признаков старения, голографическое верхнее покрытие для губ, средство для снятия лака для ногтей с блестками и кое-что еще...

  • Бьюти-находки
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    1. Шампунь-бальзам без сульфатов «Маленькая фея», Happy Moments 
    2. Несмываемый кондиционер The Curl Company Curl Reviving Styling Spray и шампунь The Curl Company Shampoo, Creightons 
    3. Укрепляющий уход против признаков старения Slow Age, Vichy
    4. Косметические пятислойные ватные подушечки Selena
    5. Увлажняющий лосьон для тела  G&H Nourish Body Lotion, Amway 
    6. Подарочный набор из «бомб» для ванны Father Christmas, Lush 
    7. Верхнее покрытие для губ Dazzle Lip Topper, H&M
    8. Лаки из новой коллекции «Свингующий Лондон 60-х», Essie Professional 
    9. Средство для снятия лака Glitter In The Air Nail Polish Remover, Essence
    10. Парфюмерная вода My Destiny, Oriflame 

Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.

Бьюти-находки и сюрпризы недели: беcсолевой шампунь от Honma Tokyo, лаки Essie Professional, эмульсия Eisenberg

Бьюти-находки и сюрпризы недели: масло для тела Chanel, румяна-кушон Lancome, новый аромат Calvin Klein

Бьюти-находки и сюрпризы недели: расческа Tangle Teezer, лаки Pink Up, аромат Missoni