-
1. Шампунь-бальзам без сульфатов «Маленькая фея», Happy Moments
2. Несмываемый кондиционер The Curl Company Curl Reviving Styling Spray и шампунь The Curl Company Shampoo, Creightons
3. Укрепляющий уход против признаков старения Slow Age, Vichy
4. Косметические пятислойные ватные подушечки Selena
5. Увлажняющий лосьон для тела G&H Nourish Body Lotion, Amway
6. Подарочный набор из «бомб» для ванны Father Christmas, Lush
7. Верхнее покрытие для губ Dazzle Lip Topper, H&M
8. Лаки из новой коллекции «Свингующий Лондон 60-х», Essie Professional
9. Средство для снятия лака Glitter In The Air Nail Polish Remover, Essence
10. Парфюмерная вода My Destiny, Oriflame
Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.
Бьюти-находки и сюрпризы недели: беcсолевой шампунь от Honma Tokyo, лаки Essie Professional, эмульсия Eisenberg
Бьюти-находки и сюрпризы недели: масло для тела Chanel, румяна-кушон Lancome, новый аромат Calvin Klein
Бьюти-находки и сюрпризы недели: расческа Tangle Teezer, лаки Pink Up, аромат Missoni