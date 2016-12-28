Отдел красоты Woman.ru снова выбирает самые интересные и многообещающие бьюти-новинки. На этот раз особого внимания заслужили укрепляющий уход против признаков старения, голографическое верхнее покрытие для губ, средство для снятия лака для ногтей с блестками и кое-что еще...

1 2 3 ... 11 1. Шампунь-бальзам без сульфатов «Маленькая фея», Happy Moments

2. Несмываемый кондиционер The Curl Company Curl Reviving Styling Spray и шампунь The Curl Company Shampoo, Creightons

3. Укрепляющий уход против признаков старения Slow Age, Vichy

4. Косметические пятислойные ватные подушечки Selena

5. Увлажняющий лосьон для тела G&H Nourish Body Lotion, Amway

6. Подарочный набор из «бомб» для ванны Father Christmas, Lush

7. Верхнее покрытие для губ Dazzle Lip Topper, H&M

8. Лаки из новой коллекции «Свингующий Лондон 60-х», Essie Professional

9. Средство для снятия лака Glitter In The Air Nail Polish Remover, Essence

10. Парфюмерная вода My Destiny, Oriflame





Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.