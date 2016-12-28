В последнее время Instagram Лизы Адаменко пополняется фотографиями лишь двух типов: 18-летняя жена 55-летнего олигарха Валентина Иванова публикует либо сексуальные снимки в нижнем белье или бикини, либо делится архивными кадрами с профессиональных съемок. Не потому ли, что скучает по модельному прошлому?

1 2 3 ... 15 Лиза Адаменко в последнее время все чаще делится с подписчиками волнующими кадрами

Лиза Адаменко 27 декабря опубликовала у себя в Instagram сразу несколько фотографий. Сначала молодая супруга бывшего топ-менеджера «Лукойла» поделилась соблазнительными снимками, на которых продемонстрировала кружевное нижнее белье, а после выложила в Сеть обложку греческого журнала Donna со своим изображением. Вот только вышла она еще в 2013 году. «Совсем другая», — отметили фолловеры.

Судя по всему, став замужней девушкой, Лиза начала сильно скучать по работе модели. Недавно красавица намекнула, что еще намерена вернуться к съемкам, но, судя по тому, что новых кадров для глянца в ее Instagram не прибавилось, обещанного «камбэка» пока так и не произошло.