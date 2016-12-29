С Гогой Ашкенази, некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Кахазстана, молодую светскую леди Ираду Рамаданову связывают яркая внешность, а также страсть к дорогим украшениям, сумочкам и автомобилям. Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать едва ли не любая модница — девушка с удовольствием демонстрирует свои сокровища в Instagram.
На днях Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве в честь своего 26-летния. Ираду и ее подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа «ВИА Гра». За вечер именинница сменила два роскошных наряда. При этом, говорят, круг общения Рамадановой довольно узкий: она дружит с Викторией Лопыревой и была близкой приятельницей погибшей в автокатастрофе в Швейцарии внучки Платона Лебедева, Дианы.
И что? Ну сумки, машины! Что хорошего она сделала в своей жизни ? Полетала на частном самолёте и выставила это напоказ .
Кахазстана? Исправьте пожалуйста,стыдно должно быть.
Очередная *****..Таких мадамий в инсте полно,может про всех печатать.Квитко уже надоели,теперь эту куру.Вуман катишься ниже плинтуса,печатаешь всякую .уйню.
ДА ВМЕМ НАСР_АТЬ!!!