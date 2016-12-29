26-летняя светская леди и insta-girl Ирада Рамаданова из Казахстана завоевывает все большую популярность в соцсетях. Как же живет красавица, которую на родине называют «новой Гогой Ашкенази»?

1 2 3 ... 14 За жизнью молодой insta-girl из Казахстана, Ирады Рамадановой, следят уже более 250 тысяч подписчиков

С Гогой Ашкенази, некогда одной из самых влиятельных и богатых женщин Кахазстана, молодую светскую леди Ираду Рамаданову связывают яркая внешность, а также страсть к дорогим украшениям, сумочкам и автомобилям. Коллекции аксессуаров Ирады может позавидовать едва ли не любая модница — девушка с удовольствием демонстрирует свои сокровища в Instagram.

На днях Рамаданова закатила грандиозную вечеринку в Москве в честь своего 26-летния. Ираду и ее подружек развлекали Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Меладзе и группа «ВИА Гра». За вечер именинница сменила два роскошных наряда. При этом, говорят, круг общения Рамадановой довольно узкий: она дружит с Викторией Лопыревой и была близкой приятельницей погибшей в автокатастрофе в Швейцарии внучки Платона Лебедева, Дианы.