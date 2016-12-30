Недавно на Первом канале вышел новогодний выпуск программы «Пусть говорят», где многие звезды подводили итоги уходящего 2016-го. Так, гостем передачи стал 61-летний Владимир Кузьмин. После эфира интернет-пользователи начали активно обсуждать, что же произошло с лицом народного артиста.

1 2 3 ... 12 Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова рассказали о том, как зарождались их отношения

После выхода передачи в эфир в Сети разгорелись горячие споры о том, что же случилось с лицом знаменитого артиста.

Владимир Кузьмин и его супруга, 34-летняя Екатерина Трофимова, вместе пришли на шоу «Пусть говорят», где рассказали о том, как начинались их отношения 15 лет назад. Также музыкант поделился со зрителями своими достижениями за эти годы: рассказал о записи нескольких альбомов и получении звания народного артиста.

Комментаторы заявили, что с трудом узнали Кузьмина, лицо которого осунулось и стало малоподвижным. По мнению некоторых интернет-пользователей, Владимир воспользовался услугами пластических хирургов ради своей супруги, которая моложе его на 27 лет.