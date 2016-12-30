Комментаторы заявили, что с трудом узнали Кузьмина, лицо которого осунулось и стало малоподвижным. По мнению некоторых интернет-пользователей, Владимир воспользовался услугами пластических хирургов ради своей супруги, которая моложе его на 27 лет.
Поклонники заподозрили, что Владимир Кузьмин сделал пластику ради молодой жены
Недавно на Первом канале прошел новогодний выпуск программы «Пусть говорят», где многие звезды подводили итоги уходящего 2016-го. Так, гостем передачи стал 61-летний Владимир Кузьмин. После эфира интернет-пользователи начали активно обсуждать, почему лицо народного артиста так сильно изменилось.
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