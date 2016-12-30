В четверг, 29 декабря, в одном из самых роскошных отелей Нью-Йорка The Pierre состоялся 62-й Международный Бал дебютанток, который стал первым выходом в свет для молодых девушек, принадлежащих к высшему обществу. На торжественном вечере собрались дочери дипломатов, сенаторов, послов, губернаторов, бывших президентов США и известных бизнесменов.
Первый Международный Бал дебютанток прошел в 1954 году в нью-йоркском Plaza Hotel, последний (до этого момента) — в 2014-м: в отличие от европейцев, американцы представляют свету дочерей из лучших семейств США и всего мира раз в два года. Мероприятие пользуется неизменным успехом у представителей громких фамилий. В разное время на балу блистали дочь Ричарда Никсона, Триша Никсон Кокс, будущий дизайнер Вера Вонг и сербская принцесса Катарина Карагеоргиевич.
И после них, скажите что наши девочки старые и некрасивые! Да наши красотки просто!!!!
Особенно прикольная китаянка, с камнем на шее явно настоящим, но если бы я не знала, что она дочь миллиардера.... То подумала бы что это бижутерия с али экспресс))))
Мрак какой.