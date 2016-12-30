В канун Нового года, 29 декабря, в нью-йоркском отеле The Pierre состоялся традиционный Международный Бал дебютанток. Дочери и внучки знаменитых людей из высшего общества всего мира прибыли на мероприятие в роскошных белоснежных платьях.

В четверг, 29 декабря, в одном из самых роскошных отелей Нью-Йорка The Pierre состоялся 62-й Международный Бал дебютанток, который стал первым выходом в свет для молодых девушек, принадлежащих к высшему обществу. На торжественном вечере собрались дочери дипломатов, сенаторов, послов, губернаторов, бывших президентов США и известных бизнесменов.

Первый Международный Бал дебютанток прошел в 1954 году в нью-йоркском Plaza Hotel, последний (до этого момента) — в 2014-м: в отличие от европейцев, американцы представляют свету дочерей из лучших семейств США и всего мира раз в два года. Мероприятие пользуется неизменным успехом у представителей громких фамилий. В разное время на балу блистали дочь Ричарда Никсона, Триша Никсон Кокс, будущий дизайнер Вера Вонг и сербская принцесса Катарина Карагеоргиевич.