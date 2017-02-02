Мало кто знает женщин лучше, чем хирурги-пластики, которые их оперируют. Мы для них — книга, где в каждой главе — наши самые тайные страхи, наши разочарования и наши надежды. Эдуард Шихирман — один из немногих и самых востребованных в нашей стране хирургов, который делает пластические операции (то есть читает эту книгу) каждый день. И ему отлично известно, как сделать так, чтобы в главе, посвященной вам, никаких разочарований не случилось.

Эдуард Вадимович Шихирман, пластический хирург, к.м.н.

Найдите своего хирурга

Это самое сложное. Выбор хирурга — как выбор партнера. Здесь имеет значение все, в том числе — везение. У наших пациенток три периода поисков. Первый — сбор информации. Ищут везде: в интернете, по подругам, по глянцевым журналам. Это нормально. Второй — разведка: женщина ходит на консультации к разным хирургам. Это тоже совершенно нормально. Третий — принятие окончательного решения. В совокупности этот процесс может занять неделю, а может — годы. Но в конце концов в зависимости от своего психотипа и характера пациентка останавливает выбор на докторе, который ее убедит. В телепередачах часто дают советы, один другого забавнее. Например, спрашивать у доктора диплом мединститута. Диплом, конечно, должен быть. Но не он является гарантией, что доктор — профессионал. Мой совет: смотрите не на диплом — на лица пациенток, которых он оперировал.

Выполнено тотальное омоложение лица

Выбирайте врача, а не способ проведения операции

Распространенная ошибка — искать хирурга по принципу техники, которой он владеет и которая вам понравилась. Вы прочитали где-то про «омоложение лица с минимальным травматизмом и моментальным восстановительным периодом» и что такой-то доктор владеет этим способом в совершенстве. И пошли к нему, вдохновленная. Но не во всех случаях возможно применение такой техники. Иногда она даст результат, иногда — даст, но очень кратковременный, иногда может вообще никакого эффекта не дать. Зависит от вашей конкретной проблемы, вашего типа лица, вашего возраста и еще массы деталей. Порой ко мне приходят пациентки и говорят: «У меня был такой замечательный хирург, такая отличная операция, совсем не было отеков, и я на третий день уже вышла на работу. Вот только теперь, доктор, тут и тут хотелось бы снова поправить». То есть, понимаете, спустя всего год она снова пришла в кабинет хирурга! Так ли хороша была та операция, если сейчас она опять недовольна собой?

Любая операция, малотравматичная ли, объемная ли, — это риск, это наркоз, это восстановительный период. Отличается только эффект. Объемные операции, как правило, дают более стойкий и длительный результат. Хотите делать омоложение лица каждые три-четыре года? Выбирайте «малотравматичный». Хотите сделать единожды и всегда выглядеть на 10–15 лет моложе паспорта? Делайте объемную операцию. И ищите врача, который владеет навыками для ее проведения в совершенстве. Такая операция не только «полирует фасад» — кожу, но и восстанавливает все ткани, вплоть до фундамента.

Выполнено тотальное омоложение лица

Не откладывайте

Не всем женщинам нужна пластическая операция. Показаний по здоровью к этому нет. Кто-то всю жизнь может жить с нелюбимым носом и к пенсии даже смиряется с ним. Кто-то в 30 лет находит мужа, которому все равно, какой у вас размер груди, и навсегда забывает о юношеском желании носить бюстгальтер 3-го размера. Кто-то с 40 лет может покорно и обреченно стареть, в 50 махнуть на себя рукой, в 55 — радоваться, что уступают место в метро. Так что говорить, когда женщина должна решиться на пластику, нельзя. Но если вы в принципе не готовы мириться ни с собственными несовершенствами, ни с возрастом — не тяните. Все нужно делать вовремя. Исправив форму носа в 20 лет, вы всю оставшуюся жизнь проживете с тем, который нравится. Сделав омоложение лица в 45–50, вы, во-первых, быстрее восстановитесь после операции, чем если бы вы ее делали в 60. Во-вторых, отыграете у возраста нужные вам именно сейчас 10 лет, а в-третьих, будете выглядеть более естественно. В 50 лет у женщин еще молодые глаза. С помощью скальпеля хирург может сделать так, чтобы и лицо ее выглядело молодо.

Не бойтесь, что вас обманут

Иногда ко мне приходят женщины, которых беспокоят, например, грыжи на нижнем веке. Когда я говорю, что нужно делать еще и верхние веки, они удивляются: «У меня же там все хорошо, доктор!» Или, например, беспокоит поплывший овал, а в области вокруг глаз таких уж явных проблем нет. А я советую сделать еще и глаза. И иногда вижу на лицах пациенток сомнение: не «развожу» ли я их на «лишнюю» зону и, как следствие, на дополнительные расходы? Не развожу. Хорошему востребованному хирургу вообще нет необходимости кого-то «разводить». Более того, если я сейчас сделаю, как вы просите — только нижние веки, мне это будет даже выгоднее. Потому что через полгода вы придете снова и попросите сделать верхние: на фоне идеальных нижних они начнут вас раздражать. А две операции с экономической точки зрения всегда выгоднее, чем одна. Но я знаю, в каждом лице есть своя естественная гармония. И часто именно «небольшое» вмешательство приводит к тому, что лицо ее утрачивает. То есть, исправив что-то одно и не подкорректировав остальное, мы эту гармонию нарушаем. Хороший врач в первую очередь руководствуется не экономикой. Он не хочет халтурить и хочет, чтобы вы надолго остались довольны.

Наберитесь терпения

После объемных операций, к которым относится тотальное омоложение лица со SMAS и средней зоной, лицо окончательно приходит в норму через 3 месяца. 100 дней — столько надо тканям, чтобы полностью восстановиться. Конечно, выходить из дома, работать и даже ходить на свидания вы сможете гораздо раньше, через 2–3 недели после операции. Но все это время лицо будет чуть-чуть меняться. Возможно, вас будут беспокоить отеки, легкая асимметрия, кое-где заметные шрамики от швов. Я знаю, что это нормально, и у моих пациенток всегда есть мой мобильный телефон. В случае любых сомнений или беспокойства вы можете мне позвонить, приехать, показаться, проконсультироваться. Но в любом случае будьте готовы к тому, чтобы потерпеть.

Выполнен лифтинг средней зоны лица, верхняя и нижняя блефаропластика

И самое главное

Я мог бы сейчас рассказать вам рекламную сказку: «Минус 10 лет без шрамов и боли! Пожизненная гарантия! Для нас нет ничего невозможного!» Но я не волшебник. Пластическая хирургия — медицина, а не волшебство. Ищите хирурга, который будет с вами честен.

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