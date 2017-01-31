34-летняя Надежда Грановская сыграла главную роль в клипе «Не плачь» своего приятеля, украинского рэпера Gadar. Для этого видео певица примерила культовые образы героинь фильмов «Криминальное чтиво» (в исполнении Умы Турман) и «Бойцовский клуб» (воплощенный на экране Хеленой Бонэм Картер). Оценим?

«Мои слова благодарности харизматичной и обаятельной Надежде Мейхер — за артистизм и слова поддержки на съемочной площадке. Мне кажется, у нас получилось глубокое и честное видео», — прокомментировал Gadar выход дебютного клипа.