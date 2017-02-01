-
1. Стойкая крем-краска для волос Londa
2. Шампунь от выпадения волос Revita, DS Laboratories
3. Дымка-спрей для волос Hydrate Quenching Mist, System Professionals
4. Косметическое масло Bio-Oil
5. Увлажняющий гель для чувствительной кожи, склонной к покраснению Azelac, Sesderma
6. Мягкий отшелушивающий крем Gentle Buffing Cream, Caudalie
7. Средство специального ухода с витамином С и диким ямсом Vitamin C + Wild Yam Treatment, Artistry
8. Эмульсия для ежедневного ухода Dream Cream, «Черный Жемчуг»
9. Парфюмерная вода для женщин Faberlic by Valentin Yudashkin Gold
Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.
Бьюти-находки и сюрпризы недели: бьюти-бокс Best Mood Box, ручка-подводка Clarins, аромат Maison Margiela
Бьюти-находки и сюрпризы недели: антивозрастной кондиционер Nika, набор для очистки пор Holika Holika, лаки E.Mi
Бьюти-находки и сюрпризы недели: морской спрей Thalgo, дорожный набор Ausganica, аромат Comptoir Sud Pacifique