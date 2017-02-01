01.02.2017
Отдел красоты Woman.ru снова выбирает самые интересные и многообещающие бьюти-новинки. На этот раз особого внимания заслужили косметическое масло от рубцов и растяжек, новая парфюмерная вода от Валентина Юдашкина и Faberlic, дымка-спрей для волос и кое-что еще...
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    1. Стойкая крем-краска для волос Londa
    2. Шампунь от выпадения волос Revita, DS Laboratories
    3. Дымка-спрей для волос Hydrate Quenching Mist, System Professionals
    4. Косметическое масло Bio-Oil
    5. Увлажняющий гель для чувствительной кожи, склонной к покраснению Azelac, Sesderma
    6. Мягкий отшелушивающий крем Gentle Buffing Cream, Caudalie
    7. Средство специального ухода с витамином С и диким ямсом Vitamin C + Wild Yam Treatment, Artistry
    8. Эмульсия для ежедневного ухода Dream Cream, «Черный Жемчуг»
    9. Парфюмерная вода для женщин Faberlic by Valentin Yudashkin Gold

Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.

Бьюти-находки и сюрпризы недели: бьюти-бокс Best Mood Box, ручка-подводка Clarins, аромат Maison Margiela

Бьюти-находки и сюрпризы недели: антивозрастной кондиционер Nika, набор для очистки пор Holika Holika, лаки E.Mi

Бьюти-находки и сюрпризы недели: морской спрей Thalgo, дорожный набор Ausganica, аромат Comptoir Sud Pacifique