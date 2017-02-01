Отдел красоты Woman.ru снова выбирает самые интересные и многообещающие бьюти-новинки. На этот раз особого внимания заслужили косметическое масло от рубцов и растяжек, новая парфюмерная вода от Валентина Юдашкина и Faberlic, дымка-спрей для волос и кое-что еще...

1 2 3 ... 10 1. Стойкая крем-краска для волос Londa

2. Шампунь от выпадения волос Revita, DS Laboratories

3. Дымка-спрей для волос Hydrate Quenching Mist, System Professionals

4. Косметическое масло Bio-Oil

5. Увлажняющий гель для чувствительной кожи, склонной к покраснению Azelac, Sesderma

6. Мягкий отшелушивающий крем Gentle Buffing Cream, Caudalie

7. Средство специального ухода с витамином С и диким ямсом Vitamin C + Wild Yam Treatment, Artistry

8. Эмульсия для ежедневного ухода Dream Cream, «Черный Жемчуг»

9. Парфюмерная вода для женщин Faberlic by Valentin Yudashkin Gold

Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.