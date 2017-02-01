Говорят, 46-летняя Мелания Трамп осталась не в восторге от свежего номера мексиканской версии журнала Vanity Fair. Дело в том, что обложку издания украсил ее снимок, но Меланию на нем едва можно узнать — настолько он был изменен с помощью фотошопа.

1 2 3 ... 14 Мелания Трамп на обложке февральского номера журнала Vanity Fair Mexico

Мелания Трамп по-прежнему остается в центре внимания американцев и поклонников со всего мира — образы новой первой леди США пристально изучаются модными критиками, а бьютиголики стремятся узнать секреты ее красоты и свежести. Тем неприятнее многим, в том числе самой Мелании, было видеть обложку нового номера журнала Vanity Fair Mexico, которые мало того что взяли снимок миссис Трамп из фотосессии 6-летней давности, так еще и отфотошопили его — красавицу-супругу Дональда Трампа просто невозможно узнать!

Говорят, Мелания просто рвет и мечет, требуя издателей злополучного журнала изъять из продажи чуть ли не весь его тираж. А как вам эта фотография?