Мелания Трамп по-прежнему остается в центре внимания американцев и поклонников со всего мира — образы новой первой леди США пристально изучаются модными критиками, а бьютиголики стремятся узнать секреты ее красоты и свежести. Тем неприятнее многим, в том числе самой Мелании, было видеть обложку нового номера журнала Vanity Fair Mexico, которые мало того что взяли снимок миссис Трамп из фотосессии 6-летней давности, так еще и отфотошопили его — красавицу-супругу Дональда Трампа просто невозможно узнать!
Говорят, Мелания просто рвет и мечет, требуя издателей злополучного журнала изъять из продажи чуть ли не весь его тираж. А как вам эта фотография?
Кто говорит-то))) Можно подумать, что она выступила с официальным обращением
Роскошная женщина!
Есть в ней что то
Нравится её образ. Ничего лишнего.
Жги, Мелания!
Не узнать? Лично я узнаЮ ее)
Хорошее фото. Зря она так. И фотошопа особо не видно. Очень привлекательная женщина. Красотка. Не давай себя в обиду, Меланья. Покажи им всем.
Думаю, что она рвёт и мечет не столько из-за фотошопа, а из-за самого снимка, где она бриллианты на вилку наматывает. Сейчас ей имидж прожигательницы жизни не нужен, хочет выглядеть скромнее.
Не нравятся ее глаза, есть в них что-то зловещее.. Не понимаю тех, кто считает ее красоткой
Не нравятся ее глаза, есть в них что-то зловещее.. Не понимаю тех, кто считает ее красоткой