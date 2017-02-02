1 февраля Татьяна Буланова посетила концерт Льва Лещенко в Кремле. На фоне других артисток, присутствовавших на мероприятии, 47-летняя певица смотрелась особенно ярко. И дело не только в ее эффектном изумрудно-зеленом наряде: сложно было не заметить, как преобразилась знаменитость после развода.

1 2 3 ... 12 Татьяна Буланова после развода с мужем Владиславом Радимовым хорошеет на глазах

Расставшись с мужем Владиславом Радимовым после 11 лет брака, Татьяна Буланова буквально расцвела на глазах. В последнее время певица стала выглядеть моложе, чем ранее, постройнела и посвежела.

На юбилейном концерте Льва Лещенко исполнительница появилась в изумрудно-зеленом платье, подчеркнувшем ее точеную фигуру. Тонкую талию звезда обозначила широким поясом цвета фуксии с большим бантом на спине. Образ дополнили стильные лодочки, маникюр и помада в тон.

Нам кажется, что развод наилучшим образом повлиял на Татьяну: сейчас она хороша, как никогда! Согласны?