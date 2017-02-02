Расставшись с мужем Владиславом Радимовым после 11 лет брака, Татьяна Буланова буквально расцвела на глазах. В последнее время певица стала выглядеть моложе, чем ранее, постройнела и посвежела.
На юбилейном концерте Льва Лещенко исполнительница появилась в изумрудно-зеленом платье, подчеркнувшем ее точеную фигуру. Тонкую талию звезда обозначила широким поясом цвета фуксии с большим бантом на спине. Образ дополнили стильные лодочки, маникюр и помада в тон.
Нам кажется, что развод наилучшим образом повлиял на Татьяну: сейчас она хороша, как никогда! Согласны?
Фото 1- красавица! Счастья ей в личной жизни!
Изумрудно- зеленый! Это перл! Браво! А то откуда нам знать какого цвета изумруды.
Сапфирово- синий, рубиново- красный.
я не поклонница этой певицы, но да, стала намного привлекательнее!!!
Вывод: замужество-зло)))))) все, без исключения, хорошеют)
Пластика - вот и весь ответ.
Вывод: замужество-зло)))))) все, без исключения, хорошеют)
Макияж у неё всегда такой тяжёлый и прибавляет возраст
Давно надо было убрать эту челку из 90х.И совсем другой вид.Так гораздо лучше.👍👍👍
Вывод: замужество-зло)))))) все, без исключения, хорошеют)