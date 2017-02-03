47-летняя Эвелина Бледанс редко, но метко радует фанатов откровенными фотографиями. Недавно актриса и телеведущая поделилась в своем Instagram снимком, на котором она запечатлена в весьма соблазнительном наряде, который не скрывал достоинства ее фигуры.

Актриса Эвелина Бледанс обладает прекрасной фигурой и не стесняется ее демонстрировать: на днях звезда выложила в свой микроблог фотографию в откровенном костюме из длинного жилета и коротких шорт. Расстегнутый верх не скрывал упругий бюст Эвелины, а шорты позволили фолловерам оценить ее длинные ноги.

Фанаты Бледанс засыпали ее комплиментами: «Шикарная женщина», «Я вами восхищаюсь», «Потрясающе выглядите». Кстати, не так давно в Интернете обсуждали изменившиеся формы Эвелины. Некоторые поклонники предположили, что актриса увеличила грудь. Сама Бледанс предпочла воздержаться от комментариев.