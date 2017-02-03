BALI THAI SPA салоны «7 Красок» предлагают программу на основе вина — «Бали-Бангкок-Бордо», где в начале ритуала вам предложат бокал французского вина.

Spa-уход на основе красного вина в массажных салонах «7 Красок»

В сети салонов «7 красок» подготовили комплексную программу для тела на основе красного вина.Spa-уход состоит из пилинга виноградных косточек и часовой маске на тело, в составе которой, красное вино, масло авокадо, миндаля и жожоба. Именно из виноградных косточек производят знаменитый экстракт ОРС, получивший название «гормон молодости». Этот поистине волшебный уход заметно улучшает тонус и структуру кожи, повышая ее эластичность и упругость, дает полноценное увлажнение, нормализует деятельность сальных желез, обеспечивает мягкое отшелушивание ороговевших клеток, удаляя шлаки и токсины, улучшает цвет и наполняет кожу энергией и жизненной силой. Идеально подобранные уникальные компоненты пилинга и великолепный запах ингредиентов превращает процедуру в настоящее удовольствие.

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