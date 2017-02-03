В феврале на полках магазинов появится новый аромат Dior, который станет очередным прочтением культового парфюма Poison. На днях в Нью-Йорке прошла вечеринка, посвященная этому запуску.

У легендарной туалетной воды Poison от Christian Dior появилась новая молодежная версия Girl. Аромат раскрывается сочными и бодрящими нотами цитрусовых: дуэтом сладкого сицилийского и горького калабрийского апельсина. В сердце — нероли, грасская и дамасская роза. Шлейф соткан из сладкой ванили, смешанная с мягкими акцентами бобов тонка.

«В основе парфюмерной композиции Poison Girl Eau de Toilette — контраст тепла и холода. Раскрываясь, она попеременно окутывает волнами то теплого, то холодного дыхания. Это настоящая игра в соблазнение с верхней цитрусовой нотой, которая «взрывается» и неотступно сопровождает очень мощное цветочное сердце аромата, окутанное ванильными нюансами бобов тонка», — так описывает новинку парфюмер-кутюрье Dior Франсуа Демаши.

31 января 2017 года в Нью-Йорке состоялась презентация новой туалетной воды Poison Girl на вечеринке в клубе Up & Down, который специально для этого события превратился в Poison Club.

Гости мероприятия, среди которых были Камиль Роу, Белла Хадид, Дианна Агрон, Линдсей Эллингсон, первыми смогли оценить цветочную композицию.