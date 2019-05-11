Звезды реалити-шоу «Дом-2», какими мы их уже не помним

Как показало время, проект «Дом-2» меняет не только жизнь его героев, но и их внешний вид. Некоторые экс-участники так далеко зашли в своем самосовершенствовании, что сегодня их с трудом можно узнать на фотографиях пятилетней давности. Представляем вам подборку 15 звезд «Дома-2», какими мы их уже и не помним.
- Это сегодня Ольга Бузова — самая популярная девушка Рунета, актриса, певица и дизайнер. Любое начинание ведущей «Дома-2» миллионы поклонников воспринимают на ура — скупают одежду и украшения ее брендов, копируют стиль, поют песни, мечтая во всем быть похожими на нее. А ведь была и другая Ольга Бузова...Смотреть галерею