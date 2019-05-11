Звезды реалити-шоу «Дом-2», какими мы их уже не помним

11 мая исполняется ровно 15 лет со дня выхода первой серии «Дома-2». Многие звезды реалити-шоу давно стали стали кумирами миллионов. Поклонники следят за их жизнью, подражают их стилю. Однако сегодня мало кто помнит, какими были экс-участники телестройки в самом начале своего пути к славе, до того, как их имена стали брендом. Представляем вам подборку архивных фото героев «Дома-2». Интересно, всех ли вы узнаете?

Как показало время, проект «Дом-2» меняет не только жизнь его героев, но и их внешний вид. Некоторые экс-участники так далеко зашли в своем самосовершенствовании, что сегодня их с трудом можно узнать на фотографиях пятилетней давности. Представляем вам подборку 15 звезд «Дома-2», какими мы их уже и не помним.