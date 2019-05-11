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Звезды реалити-шоу «Дом-2», какими мы их уже не помним

11 мая исполняется ровно 15 лет со дня выхода первой серии «Дома-2». Многие звезды реалити-шоу давно стали стали кумирами миллионов. Поклонники следят за их жизнью, подражают их стилю. Однако сегодня мало кто помнит, какими были экс-участники телестройки в самом начале своего пути к славе, до того, как их имена стали брендом. Представляем вам подборку архивных фото героев «Дома-2». Интересно, всех ли вы узнаете?

Как показало время, проект «Дом-2» меняет не только жизнь его героев, но и их внешний вид. Некоторые экс-участники так далеко зашли в своем самосовершенствовании, что сегодня их с трудом можно узнать на фотографиях пятилетней давности. Представляем вам подборку 15 звезд «Дома-2», какими мы их уже и не помним.

  • Ольга Бузова
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    Это сегодня Ольга Бузова — самая популярная девушка Рунета, актриса, певица и дизайнер. Любое начинание ведущей «Дома-2» миллионы поклонников воспринимают на ура — скупают одежду и украшения ее брендов, копируют стиль, поют песни, мечтая во всем быть похожими на нее. А ведь была и другая Ольга Бузова...
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11 мая 2019
Текст Саша Белая
Фото PhotoXPress, Instagram, Vk.com
Теги

Рустам Солнцев, Май Абрикосов, Наталья Бардо, Роман Третьяков, Ольга Николаева, Сергей Пынзарь, Дарья Пынзарь, Алена Водонаева, Виктория Боня, Михаил Терехин, Евгения Феофилактова, Виктория Романец, Антон Гусев, Ксения Бородина, Ольга Бузова

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65 комментариев Добавить комментарий
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  • Феофелактова уже губы качнула на этом фото с черными волосами. Со своими губами вообще трэш была она, но считала себя красоткой, что все завидуют ей))Романец стала красоткой!

  • водонаева выглядит все так же. просто активно использует ретушь.

  • Все-таки, мужикам не нужны такие маленькие обрубленные носы, Гусев был намного симпатичнее.

  • Гость

    Все-таки, мужикам не нужны такие маленькие обрубленные носы, Гусев был намного симпатичнее.

    Согласна, Курбан Омаров тоже потерял свой шарм, брутальность, обрезав нос

  • Бардо, Третьяков, Пынзарь какими были, такими и остались, чуть постарели

  • Все-таки, Боня сделала ювелирную ринопластику, не тронув кость, она подкорректировала кончик (только кожу оперировали). Совсем незаметный хороший результат

  • Знающие девушки, подскажите, а какие манипуляции сделала Ксюша Бородина? Вроде также выглядит, только ухоженно более или все-таки, ринопластика была?

  • У Феофилактовой очень мелкие зубы, они портят улыбку, ей бы виниры сделать, тогда зубы крупнее будут и гармоничнее улыбка.

  • Расскажите про Солнце, ринопластика или макияж?

  • дяденька на последнем фото такой губастенький

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