31-летняя модель Валерия Лукьянова — одна из самых популярных украинских интернет-звезд на Западе. Блондинку с кукольной внешностью и так регулярно обсуждают в зарубежных СМИ, но она решила преподнести публике новый повод для разговоров и во всеуслышание оскорбила знаменитую актрису Сару Джессику Паркер.

1 2 3 ... 14 Валерия Лукьянова опубликовала на YouTube видео, в котором назвала лицо Сары Джесики Паркер «лошадиным»

На днях в Сети появилось видео, на котором Валерия Лукьянова, известная как «Живая Барби», рассказывает о соответствии внешнего вида внутреннему миру. Блондинка уверена: если девушка красива изнутри, то и наружность ее будет соответствующей (даже несмотря на очевидные изъяны).

«Вот взять Сару Джессику Паркер. У нее, будем откровенны, лошадиное лицо. Но она смотрится нормально, довольно-таки мило. Видишь ее в фильмах и даже не думаешь, что с ней что-то не так. Потому что она подобрала свой стиль, свой имидж, и смотрится достаточно органично. Так может каждая, но девушки из-за своего некрасивого внутреннего мира считают, что и внешность их тоже некрасивая», — высказала свою точку зрения Лукьянова.



«Согласна на все 100%. Очень хорошее видео!», «Отличная и верная мысль. Думаю, если судить по вашему лицу , то ваш внутренний мир прекрасен .Лично мне по душе такие разговоры», «Лерочка! Конечно же ты права!» — поддержали Валерию фанаты. Но, разумеется, нашлись и те, кому высказывания модели показались неуместными и бестактными.

А вы согласны с точкой зрения красавицы?