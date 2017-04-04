31-летняя модель Валерия Лукьянова — одна из самых популярных украинских интернет-звезд на Западе. Блондинку с кукольной внешностью и так регулярно обсуждают в зарубежных СМИ, но она решила преподнести публике новый повод для разговоров и во всеуслышание оскорбила знаменитую актрису Сару Джессику Паркер.
Валерия Лукьянова опубликовала на YouTube видео, в котором назвала лицо Сары Джесики Паркер «лошадиным»
На днях в Сети появилось видео, на котором Валерия Лукьянова, известная как «Живая Барби», рассказывает о соответствии внешнего вида внутреннему миру. Блондинка уверена: если девушка красива изнутри, то и наружность ее будет соответствующей (даже несмотря на очевидные изъяны).
«Вот взять Сару Джессику Паркер. У нее, будем откровенны, лошадиное лицо. Но она смотрится нормально, довольно-таки мило. Видишь ее в фильмах и даже не думаешь, что с ней что-то не так. Потому что она подобрала свой стиль, свой имидж, и смотрится достаточно органично. Так может каждая, но девушки из-за своего некрасивого внутреннего мира считают, что и внешность их тоже некрасивая», — высказала свою точку зрения Лукьянова.
«Согласна на все 100%. Очень хорошее видео!», «Отличная и верная мысль. Думаю, если судить по вашему лицу , то ваш внутренний мир прекрасен .Лично мне по душе такие разговоры», «Лерочка! Конечно же ты права!» — поддержали Валерию фанаты. Но, разумеется, нашлись и те, кому высказывания модели показались неуместными и бестактными.
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"Девушки из-за своего некрасивого внутреннего мира считают, что и внешность их тоже некрасивая" - когда она стала себя переделывать, у нее тоже был "некрасивый внутренний мир"? А сейчас, наверное, какой красивый стал!
какая она косноязычная. Что такое "некрасивый внутренний мир"?... Это словосочения не дает мне покоя....почему-то представляются внутренности%)
А разве на фото не Анастасия Костенко? Очень сильно похожа.
Что за бред я сейчас прочитала?! Ей бы поучиться.
Если следовать ее логике, у нее самой внутренний мир, как у пластиковой куклы Барби. То есть полное его отсутствие. И как отреагировала Паркер на этот выпад?)))))
Что за бред я сейчас прочитала?! Ей бы поучиться.
Это не девушка, а недоразумение какое то! А еще и высказывается публично
Госпидя, что вы тут все раскричались, девка деньги зарабатывает, и всё.
Да она страшнее Паркер
Мухахаха)) высказывание типичное для Барби)