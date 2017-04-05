1 2 3 ... 26 Кэтрин Зета-Джонс, 47 лет

Кэтрин Зета-Джонс завела свою страницу в Instagram около 4 месяцев назад, однако до сих пор так и не научилась делать хорошие селфи



Селфи стали популярными в середине 2000-х — именно тогда молодые люди по всему миру начали активно делать снимки на камеры своих телефонов и делиться ими в соцсетях. Чуть позже эту волну подхватили и представители старшего поколения, однако до сих пор далеко не все из них освоили технику «самофото» в совершенстве. Подобных примеров немало и среди звезд — именно они и стали героинями нашего нового материала. Не самые удачные, но в то же время довольно забавные селфи этих селебов вы найдете в нашей галерее.