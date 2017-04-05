05.04.2017
Каждая уважающая себя insta-girl знает, что сделать идеальное селфи можно, только выбрав выгодный раскурс и правильно выставив свет. И если Ким Кардашьян всегда неукоснительно соблюдает эти правила (не зря же звезду в народе называют «королевой селфи»), то некоторые знаменитости пока не так хорошо освоили Instagram и не могут похвастаться безупречными снимками на фронтальную камеру. В нашей новой подборке мы собрали самые забавные цифровые автопортреты звезд, которым не помешало бы пройти мастер-класс по удачным «себяшкам» у самой супруги Канье Уэста.

  • Кэтрин Зета-Джонс
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    Кэтрин Зета-Джонс, 47 лет

    Кэтрин Зета-Джонс завела свою страницу в Instagram около 4 месяцев назад, однако до сих пор так и не научилась делать хорошие селфи 

Селфи стали популярными в середине 2000-х — именно тогда молодые люди по всему миру начали активно делать снимки на камеры своих телефонов и делиться ими в соцсетях. Чуть позже эту волну подхватили и представители старшего поколения, однако до сих пор далеко не все из них освоили технику «самофото» в совершенстве. Подобных примеров немало и среди звезд — именно они и стали героинями нашего нового материала. Не самые удачные, но в то же время довольно забавные селфи этих селебов вы найдете в нашей галерее.

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