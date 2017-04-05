Селфи стали популярными в середине 2000-х — именно тогда молодые люди по всему миру начали активно делать снимки на камеры своих телефонов и делиться ими в соцсетях. Чуть позже эту волну подхватили и представители старшего поколения, однако до сих пор далеко не все из них освоили технику «самофото» в совершенстве. Подобных примеров немало и среди звезд — именно они и стали героинями нашего нового материала. Не самые удачные, но в то же время довольно забавные селфи этих селебов вы найдете в нашей галерее.
«Не в фокусе»: звезды, которые не умеют делать селфи
Каждая уважающая себя insta-girl знает, что сделать идеальное селфи можно, только выбрав выгодный раскурс и правильно выставив свет. И если Ким Кардашьян всегда неукоснительно соблюдает эти правила (не зря же звезду в народе называют «королевой селфи»), то некоторые знаменитости пока не так хорошо освоили Instagram и не могут похвастаться безупречными снимками на фронтальную камеру. В нашей новой подборке мы собрали самые забавные цифровые автопортреты звезд, которым не помешало бы пройти мастер-класс по удачным «себяшкам» у самой супруги Канье Уэста.
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Да, проблему надо решать на уровне образования, я считаю... Потому что без хорошего селфи не жизнь, а так, мучение какое то.
Что стало с губами Оксаны Федоровой???
У меня та же фигня пооучается) но инстаграма у меня нет, так что никто не критикует))
Да, проблему надо решать на уровне образования, я считаю... Потому что без хорошего селфи не жизнь, а так, мучение какое то.
Очень достойная тема для статьи. Селфи - важнейшее направление в такой области искусства, как фотография. История Отечества, а уж темболее химия и физика не пригодятся почти никому, а вот умение сделать качественный снимок - ценный навык )))
Да все эти звезды умеют! Как фото собачек или еды, то все сразу в фокусе и с адекватной цветопередачей. Как себя снимают, сразу замылено, засвечено, резкость понижена. Даже подростки все эти корректоры фильтры видят невооруженным взглядом. Оранжевая Пугачева с затирками в выбранных местах лица это нечто. Типа, никто не увидел, не догадался, что она там в телефоне наредактировала.
Не узнала Меньшову. Полумала что это Хакамада.
поржала! звезды - такие "звезды":))
Да, проблему надо решать на уровне образования, я считаю... Потому что без хорошего селфи не жизнь, а так, мучение какое то.
Танюська такая прелесть. Всегда ее любила. Добрая, веселая, просто замечательная. И селфи позитивные, жить хочется. Куплю себе сегодня мороженое, сфоткаюсь, детям пошлю:)))) Пусть тоже мороженого захотят
Это развлекательный журнал про моду и красоту. Где еще, как ни тут обсуждать портреты и внешность? Ранее писались парадные портреты, и внешние данные художником приукрашивались, за это платили огромные деньги, на вторых планах выкладывалось все богатство и то, чем можно было прихвастнуть, погордиться. Автопортреты так же писались, в выгодном ракурсе, и автор себя старался показать в лучшем свете. Ныне это все заменили съемки камерами. Иметь портрет себе стало доступно любому. И да, ранее живопись входила в образование детей приличных семей. Почему бы и фотодело не ввести? У того же Стива Маккари есть чему поучиться. Лишним точно не будет иметь достойные навыки хорошей съемки.
Ничеси. А вот и педагог по истории селфи