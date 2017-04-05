Отдел красоты Woman.ru снова выбирает самые интересные и многообещающие бьюти-новинки. На этот раз особого внимания заслужили восстанавливающее масло для лица с экстрактом жасмина, усилитель отбеливания зубов, обновляющий крем для лица и кое-что еще…

1 2 3 ... 11 Средства из линии Solar, System Professional 2. Мицеллярный очищающий гель, Garnier 3. Обновляющий крем для лица Pure Vitality Skin Renewing Cream, Kiehl’s 4. Восстанавливающее масло для лица с экстрактом жасмина Huile de Jasmin, Chanel 5. Помада Joli Rouge, Clarins 6. Тональная основа Lasting Performance, Max Factor 7. Миниатюрная палетка теней Cover Shot, Smashbox 8. Жидкая матовая губная помада Liquid Matte Lipstick Velvet, Divage 9. Усилитель отбеливания Blend-a-med 3D White Luxe 10. Туалетная вода Le Parfum Resort Collection, Elie Saab 1.

Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.