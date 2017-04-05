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1. Средства из линии Solar, System Professional2. Мицеллярный очищающий гель, Garnier3. Обновляющий крем для лица Pure Vitality Skin Renewing Cream, Kiehl’s4. Восстанавливающее масло для лица с экстрактом жасмина Huile de Jasmin, Chanel5. Помада Joli Rouge, Clarins6. Тональная основа Lasting Performance, Max Factor7. Миниатюрная палетка теней Cover Shot, Smashbox8. Жидкая матовая губная помада Liquid Matte Lipstick Velvet, Divage9. Усилитель отбеливания Blend-a-med 3D White Luxe10. Туалетная вода Le Parfum Resort Collection, Elie Saab
Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.
Бьюти-находки и сюрпризы недели: палетка теней Ciate London, антицеллюлитный крем-гель Clarins, антивозрастной ВВ-крем «Черный жемчуг»
Бьюти-находки и сюрпризы недели: ночной крем Helena Rubinstein, антицеллюлитный гель Sesderma, аромат Giorgio Armani
Бьюти-находки и сюрпризы недели: лаки Pink Up, спонжи DE.CO., дезодорант Eisenberg