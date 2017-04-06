В команде амбассадоров L'Oreal Paris пополнение: новым лицом линии уходовых средств марки назначена французская фотомодель и актриса Тилан Блондо. Об этом сообщили представители бренда на своей официальной странице в Инстаграме.

Тилан Блондо стала новым лицом французского парфюмерно-косметического бренда L'Oreal Paris. 5 апреля, в день своего рождения, она официально «заступила» на должность международной посланницы марки.

Модель будет представлять увлажняющую линию Hydra Genius, состоящую из трех продуктов, и бьюти-новинки для макияжа. В Сети уже можно найти некоторые снимки из новой рекламной кампании, также Тилан успела принять участие в фотосессии со своей коллегой Барбарой Палвин.



Напомним, Тилан Блондо стала известной еще в 4 года, когда ее родители, актриса Вероника Лубри и футболист Патрик Блондо, послали фотографии малышки в модельное агентство IMG. С ранних лет она начала участвовать в фотосессиях для модных журналов (в том числе для Teen Vogue и L'Officiel) и выходить на подиум, показывая наряды известных кутюрье. Пять лет назад Тилан заслужила негласное звание «самой красивой девочки в мире».