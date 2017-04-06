Согласно исследованиям, альбинизм встречается всего лишь у одного человека на 17 000. А в одной из темнокожих семей в Бразилии родилось сразу двое детей-альбиносов — это близнецы Лара и Мара Бавар. На днях они вместе со своей сестрой Шейлой приняли участие в необычной фотосессии, которая сделала их знаменитыми на весь мир.

Лара и Мара Бавар стали известны после того, как снялись для фотографа Виничиуса Терранова. Девочки-альбиносы вместе со своей сестрой Шейлой стали героинями проекта «Редкие цветы».



«Я случайно наткнулся на видео с девочками в Сети. Они невероятно красивые, уверенные в себе и талантливые, мне сразу захотелось поработать с ними. Эти сестры — своего рода заявление о том, какой разнообразной может быть красота, какой величественной и совершенной», — рассказал швейцарский фотограф.

Девочки родились в обычной темнокожей семье в Сан-Паулу, обе с полным отсутствием пигмента меланина: их кожа и волосы — белого цвета. Известно, что в будущем сестры мечтают стать настоящими моделями или сниматься в кино.



«Мне нравится учиться новому. Я люблю делать дизайн платьев, мне нравится позировать, играть перед публикой. Когда я вырасту, наверное, стану стилистом,» — призналась старшая сестра близнецов.

«Мы любим свои волосы, цвет глаз и тон кожи. Благодаря необычной внешности мы чувствуем себя особенными. В то же время нам необходимы определенный макияж, укладка и освещение, чтобы на фото все смотрелось эффектно», — сказала Лара.