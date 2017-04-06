Задумывались ли вы о том, что можно узнать много любопытных вещей о прошлом некоторых звезд Инстаграма, если повнимательнее изучить их аккаунты? Любуясь снимками Анастасии Квитко, мы так увлеклись, что пролистали ее блог до самого конца.
Глядя на фото красавицы за последние несколько лет, можно увидеть, как менялась ее внешность, а также проследить, как девушка совершенствовала навыки позирования. Заинтригованы? Тогда подборка архивных снимков «русской Ким Кардашьян» вам точно понравится!
Ну так сразу столько жира не наберешь накачать. ) Щас она потолстела - его опять откачают с брюха и рук и в зад ) А "карман" для огромной груди тоже в несколько этапов формируют.
ну и где она худая?
Огонь! )))))) Надеюсь, что заработанные на своих изменениях бабосики девочка правильно потратит. Пока молодец, заняла свою нишу. В её возрасте никто не станет задумываться о своей пятой точке, шрамах и слоновьей коже в 45 лет.