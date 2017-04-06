Анастасия Квитко давно покорила Инстаграм. Теперь фигуристую модель знают как в России, так и на Западе, ею восхищаются, ее активно «лайкают» и фолловят. Но мы задумались: а что было раньше, до того, как девушка стала звездой соцсетей? Ответ лежал на поверхности — стоило лишь подальше пролистать блог «русской Ким Кардашьян»…

1 2 3 ... 16 Узнаете эту милую девушку? Это Анастасия Квитко несколько лет назад

Задумывались ли вы о том, что можно узнать много любопытных вещей о прошлом некоторых звезд Инстаграма, если повнимательнее изучить их аккаунты? Любуясь снимками Анастасии Квитко, мы так увлеклись, что пролистали ее блог до самого конца.

Глядя на фото красавицы за последние несколько лет, можно увидеть, как менялась ее внешность, а также проследить, как девушка совершенствовала навыки позирования. Заинтригованы? Тогда подборка архивных снимков «русской Ким Кардашьян» вам точно понравится!