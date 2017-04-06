На днях в Сети появилось видео, на котором бьюти-блогер Сепи Баллини делает восковую депиляцию волос в носу. Посмотрев короткий ролик, многие интернет-пользователи начали осыпать девушку многочисленными «лайками» и восхищаться тем, как стойко она перенесла довольно болезненную процедуру.

1 2 3 ... 8 Видео, на котором девушка делает депиляцию волос в носу, стремительно набирает популярность в Сети

Американский визажист Сепи Баллини регулярно публикует в своем Инстаграме полезные бьюти-ролики, в которых дает фолловерам многочисленные советы по уходу за собой. На днях девушка в очередной раз порадовала подписчиков новым видео, которое за считаные дни стало настоящим хитом интернета.

Ролик девушка сняла непосредственно во время того, как мастер удалял ей волосы в носу с помощью воска. Самое поразительное, что девушка довольно спокойно отреагировала на болезненную процедуру и даже не прослезилась.



На данный момент видео собрало более 4 миллионов просмотров, а в комментариях интернет-пользователи без конца восхищаются смелостью и отважностью Сепи Баллини. Предлагаем и вам оценить ролик, стремительно облетевший соцсети.

К слову, нам кажется, что депиляция волос в носу — не самая необходимая, приятная и полезная бьюти-процедура для девушек. Поэтому «подвиг» Сепи точно повторять не советуем!