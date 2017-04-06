Американский визажист Сепи Баллини регулярно публикует в своем Инстаграме полезные бьюти-ролики, в которых дает фолловерам многочисленные советы по уходу за собой. На днях девушка в очередной раз порадовала подписчиков новым видео, которое за считаные дни стало настоящим хитом интернета.
На данный момент видео собрало более 4 миллионов просмотров, а в комментариях интернет-пользователи без конца восхищаются смелостью и отважностью Сепи Баллини. Предлагаем и вам оценить ролик, стремительно облетевший соцсети.
К слову, нам кажется, что депиляция волос в носу — не самая необходимая, приятная и полезная бьюти-процедура для девушек. Поэтому «подвиг» Сепи точно повторять не советуем!
You gotta do what you gotta do....NOSE HAIR BE GONE! I only wax the front, not all the way. I know nose hair is necessary Thanks to my dear friend Katrin at @anastasiabeverlyhills salon @abhsalon for waxing my nose hair ! I'm Iranian so....that means lots of hair 😂 Song: Panda Panda #hairandmakeupdiary
Ну, вы как маленькие, анальгетик предварительно и никаких проблемм
А их надо удалять?я вот подстригаю.зачем спрашивается нос лишать защиты.
Шта?? Потрясло интернет??? Ммм,ясн.