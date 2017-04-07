Супруга Барака Обамы, Мишель, была первой леди в течение 8 лет — с 2009 по 2017 год. Все это время с женщиной работала целая команда стилистов и визажистов, следивших за тем, чтобы ее образ всегда был безупречным.
На днях же в Сеть попал новый снимок Мишель, на котором даже преданные поклонники не сразу ее узнали. Кадр был сделан и выложен в Twitter поклонницей Обамы во время ее отдыха на одном из курортов.
Увидев этот снимок, многие издания обратились за комментарием к парикмахеру Мишель Обамы, Джонни Райту. Стилист подтвердил, что на снимке действительно запечатлена бывшая первая леди.
«Этот снимок совсем недавний, по всей видимости, он был сделан во время того, как Мишель возвращалась из путешествия. Она больше не просит сопровождать ее во время поездок. Перед отпуском я поработал над волосами Мишель, однако на курорте на них, вероятно, попала вода, а с выпрямлением бывшая первая леди решила не заморачиваться», — рассказал Джонни в интервью американскому порталу Refinery29.
Почему сразу запустила. Скорее просто расслабилась и отдыхает без рамок одежды по протоколу.
просто перестала носить парики)
Ну а что, ей на пляж нужно на шпильках и с укладкой выходить?! Отдыхает человек.
Всегда она мне нравилась! И вообще их пара очень гармоничная. Видно что все продумано, никакой показухи. Может этому и с то поучится новой первой леди США.