На днях соцсети облетела новая фотография 53-летней Мишель Обамы, на которой она предстала в максимально натуральном виде — без привычной укладки, макияжа и одетая в простую пляжную одежду. Снимок был сделан преданной поклонницей бывшей первой леди США в то время, как ее кумир находилась на одном из курортов.

1 2 3 ... 15 Мишель Обама всегда тщательно следила за своим внешним видом

Супруга Барака Обамы, Мишель, была первой леди в течение 8 лет — с 2009 по 2017 год. Все это время с женщиной работала целая команда стилистов и визажистов, следивших за тем, чтобы ее образ всегда был безупречным.



На днях же в Сеть попал новый снимок Мишель, на котором даже преданные поклонники не сразу ее узнали. Кадр был сделан и выложен в Twitter поклонницей Обамы во время ее отдыха на одном из курортов.

Женщина на фото с трудом напоминала бывшую первую леди: ее непривычно пышные и объемные волосы были собраны в низкий хвост, голову украшала широкая повязка, а глаза скрывали солнечные очки.



Увидев этот снимок, многие издания обратились за комментарием к парикмахеру Мишель Обамы, Джонни Райту. Стилист подтвердил, что на снимке действительно запечатлена бывшая первая леди.

«Этот снимок совсем недавний, по всей видимости, он был сделан во время того, как Мишель возвращалась из путешествия. Она больше не просит сопровождать ее во время поездок. Перед отпуском я поработал над волосами Мишель, однако на курорте на них, вероятно, попала вода, а с выпрямлением бывшая первая леди решила не заморачиваться», — рассказал Джонни в интервью американскому порталу Refinery29.