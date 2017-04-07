7 апреля певице Юлии Самойловой исполнилось 28 лет. Накануне выяснилось, что она не отказалась от своей мечты выступить на «Евровидении», несмотря на все препятствия, и отправилась на прием к одному из самых известных пластических хирургов Москвы.

1 2 3 ... 14 Юлия Самойлова на приеме у пластического хирурга Амжада Аль-Юсефа

На днях в Инстаграме известного косметолога и пластического хирурга Амжада Аль-Юсефа появился совместный снимок с певицей Юлией Самойловой. Врач подписал фотографию так: «С очень милой девушкой Юлией работаем над красотой, перед важным для нас всех событием! Желаем удачи и держим кулачки!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена, — прим. Woman.ru). Поклонники Самойловой сделали вывод, что несмотря на проблемы со въездом в Украину, Юлия продолжает активную подготовку к своему запланированному выступлению на «Евровидении»-2017.

Однако фолловеры долго недоумевали, зачем же Юлии понадобилась консультация специалиста по пластическим операциям. «Ты и так очень красивая!», «Берегите здоровье для других специалистов, искренне Вам желаю как можно реже с ними встречаться!» —написали фанаты Самойловой. Исполнительница поспешила опровергнуть слухи о том, что она собирается лечь под нож хирурга, и ответила обеспокоенным подписчикам: «Ребят, просто кожу в порядок приводить будем».