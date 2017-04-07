На днях в Инстаграме известного косметолога и пластического хирурга Амжада Аль-Юсефа появился совместный снимок с певицей Юлией Самойловой. Врач подписал фотографию так: «С очень милой девушкой Юлией работаем над красотой, перед важным для нас всех событием! Желаем удачи и держим кулачки!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена, — прим. Woman.ru). Поклонники Самойловой сделали вывод, что несмотря на проблемы со въездом в Украину, Юлия продолжает активную подготовку к своему запланированному выступлению на «Евровидении»-2017.
Однако фолловеры долго недоумевали, зачем же Юлии понадобилась консультация специалиста по пластическим операциям. «Ты и так очень красивая!», «Берегите здоровье для других специалистов, искренне Вам желаю как можно реже с ними встречаться!» —написали фанаты Самойловой. Исполнительница поспешила опровергнуть слухи о том, что она собирается лечь под нож хирурга, и ответила обеспокоенным подписчикам: «Ребят, просто кожу в порядок приводить будем».
кожу у хирурга?
Ну пошла и пошла!чего сообщать то приспичило?!
Зачем ей пластика? У неё весёлое молодое лицо! И несмотря на трагедию, которая с ней приключилась, для меня лично она красивая, оптимистичная, живая и задорная девушка.
Хм, пласт хирург вроде кожей не занимается. Надеюсь, не собралась увеличивать губы.
Зачем ей пластика? У неё весёлое молодое лицо! И несмотря на трагедию, которая с ней приключилась, для меня лично она красивая, оптимистичная, живая и задорная девушка.
даааа, кожу, конееечно
Ну не попадет на Евровидение, так хоть лицо себе подреставрирует.
отталкивающая у нее внешность. у Малахова вела себя крайне высокомерно.
Какие операции? ) Реабилитироваться не успеет. Просто, видимо, кожу в порядок приводят.
Хм, пласт хирург вроде кожей не занимается. Надеюсь, не собралась увеличивать губы.
Занимаются ) Биоревитализацию, мезо, ПРП, и др вообще лучше у пластиков делать. Надежнее )