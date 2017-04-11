Весеннее настроение, вдохновляющие планы на предстоящий отпуск и здоровая сияющая кожа лица — все это заряжает оптимизмом, словно глоток кофе солнечным утром. До лета осталось совсем чуть-чуть, а значит надо как можно быстрее стереть с лица следы зимы. Максимально быстро и качественно сделать это поможет аппарат для очищения кожи Mia Fit Clarisonic. В течение всего апреля в сети магазинов «Иль Де Ботэ» на бьюти-гаджет будет действовать скидка 30%.

«Иль Де Ботэ» дарит скидку 30% на компактный стильный Mia Fit и 2 щетки-насадки: для очищения пор и чувствительной кожи.

• Аппарат работает по запатентованной технологии Sonic (без вибрации и вращения) и совершает более 300 колебаний в секунду,

• Очищает кожу в 6 раз лучше по сравнению с привычным умыванием руками

• Очищает 99% загрязнений окружающей среды (токсины)

• Учитывает естественную эластичность кожи

• Обеспечивает более глубокое проникновение средств по уходу

• Делает поры менее заметными

• Подходит для любого типа и состояния кожи

Щетка-насадка для чувствительной кожи обеспечивает бережное и тщательное очищение. Идеально подходит для начинающих пользователей и для любого типа кожи, включая чувствительную и комбинированную кожу.



Щетка-насадка для глубокого очищения пор рекомендована для любого типа кожи с расширенными порами. Щетинки разной длины расположены особенным образом для наилучшего удаления жира и грязи, которые забивают поры.

Приобрести аппараты можно в ГУМе, магазинах «Иль Де Ботэ», «Золотое яблоко» и на официальном сайте www.clarisonic.ru