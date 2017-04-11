«Иль Де Ботэ» дарит скидку 30% на компактный стильный Mia Fit и 2 щетки-насадки: для очищения пор и чувствительной кожи.
• Аппарат работает по запатентованной технологии Sonic (без вибрации и вращения) и совершает более 300 колебаний в секунду,
• Очищает кожу в 6 раз лучше по сравнению с привычным умыванием руками
• Очищает 99% загрязнений окружающей среды (токсины)
• Учитывает естественную эластичность кожи
• Обеспечивает более глубокое проникновение средств по уходу
• Делает поры менее заметными
• Подходит для любого типа и состояния кожи
Щетка-насадка для чувствительной кожи обеспечивает бережное и тщательное очищение. Идеально подходит для начинающих пользователей и для любого типа кожи, включая чувствительную и комбинированную кожу.
Щетка-насадка для глубокого очищения пор рекомендована для любого типа кожи с расширенными порами. Щетинки разной длины расположены особенным образом для наилучшего удаления жира и грязи, которые забивают поры.
Приобрести аппараты можно в ГУМе, магазинах «Иль Де Ботэ», «Золотое яблоко» и на официальном сайте www.clarisonic.ru