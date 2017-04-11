11 апреля Анастасия Решетова удивила подписчиков своего Инстаграма необычными фотографиями. На новых кадрах красотка предстала в образе блондинки. Глядя на свежие снимки, мы подумали о том, что модель, возможно, пытается подражать экс-возлюбленной своего бойфренда Тимати — Алене Шишковой.

1 2 3 ... 13 Анастасия Решетова ради новой фотосессии стала блондинкой

Когда Тимати после расставания с эталонной блондинкой Аленой Шишковой вдруг переключился на брюнеток и закрутил роман с Анастасией Решетовой, фанаты несколько удивились: с чего вдруг вкусы рэпера так резко изменились? Но, похоже, на самом деле музыкант остался верен себе: неспроста же его нынешняя избранница вдруг решила тоже стать блондинкой.

Перекрашиваться Вице-мисс Россия-2014 пока не стала: для начала она примерила парик ради новой фотосессии. Съемка прошла в Малибу, где сейчас отдыхает красотка. Комментарии к новым кадрам избранница популярного музыканта закрыла — видимо, чтобы избежать не слишком приятных для нее сравнений.

А как считаете вы, действительно ли Анастасия Решетова пытается быть похожей на Алену Шишкову?