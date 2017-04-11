Когда Тимати после расставания с эталонной блондинкой Аленой Шишковой вдруг переключился на брюнеток и закрутил роман с Анастасией Решетовой, фанаты несколько удивились: с чего вдруг вкусы рэпера так резко изменились? Но, похоже, на самом деле музыкант остался верен себе: неспроста же его нынешняя избранница вдруг решила тоже стать блондинкой.
Перекрашиваться Вице-мисс Россия-2014 пока не стала: для начала она примерила парик ради новой фотосессии. Съемка прошла в Малибу, где сейчас отдыхает красотка. Комментарии к новым кадрам избранница популярного музыканта закрыла — видимо, чтобы избежать не слишком приятных для нее сравнений.
А как считаете вы, действительно ли Анастасия Решетова пытается быть похожей на Алену Шишкову?
Мрак
На первой фото так неестественно шиньон смотрится, как старушечий