В последнее время поклонники Аллы Пугачевой все чаще замечают, насколько моложе и свежее она стала выглядеть. Да и фигура Примадонны достойна комплиментов. На днях певица дала интервью, в котором рассказала, как ей удалось добиться таких потрясающих результатов.

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 68 лет, но, глядя на ее новые фотографии со светских мероприятий, в это довольно трудно поверить. Примадонна выглядит гораздо моложе своего возраста. Поклонники давно пытаются понять, в чем же секрет певицы? Вот, что рассказала Алла журналистам портала Woman's Day.

«Вот вы говорите: я хорошо выгляжу. Мне много лет, и я хочу всех девушек помоложе предупредить: после 45 или 50 на лицо человека ложится не возраст, а сущность, дети мои», — рассказала Пугачева. Также Примадонна не стала скрывать, что похудеть ей удалось благодаря израильским врачам, которые подобрали ей лекарство и вылечили диабет, после чего Алла «сдулась».

«Что касается одежды… Знаете, у меня немного вещей. Даже шкафа нет, все на вешалках висит. Если надо куда-то собраться, я это делаю очень просто. Все зависит от ситуации», — продолжила Пугачева, которая может позволить себе надеть мини-шорты, подчеркивающие фигуру.