Отдел красоты Woman.ru снова выбирает самые интересные и многообещающие бьюти-новинки. На этот раз особого внимания заслужили крем с плацентой, паста против воспалений, фиолетовая маска для светлых волос и кое-что еще…

1 2 3 ... 11 Clear 2. Маска для светлых и мелированных волос Color Revive Blondes & Silver Mask, Londa Professional 3. Плацентарный питательный крем Nourishing Finish, GHC Ultimate AA 4. Паста против воспалений Pate Grise, Payot 5. Натуральное растительное мыло, Iteritalia 6. Моделирующая маска для тела, Natura Siberica 7. Зубная паста Sensitive Repair & Whitening, R.O.C.S. 8. Помада «Питание и Цвет» и тушь для ресниц «Питание и Длина», Avon True 9. Палетка хайлайтеров Hi-Lite, Lime Crime 10. Парфюмерная вода Love Story Eau Sensuelle, Chloe 1. Шампунь «Основной уход»,

Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.