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1. Шампунь «Основной уход», Clear2. Маска для светлых и мелированных волос Color Revive Blondes & Silver Mask, Londa Professional3. Плацентарный питательный крем Nourishing Finish, GHC Ultimate AA4. Паста против воспалений Pate Grise, Payot5. Натуральное растительное мыло, Iteritalia6. Моделирующая маска для тела, Natura Siberica7. Зубная паста Sensitive Repair & Whitening, R.O.C.S.8. Помада «Питание и Цвет» и тушь для ресниц «Питание и Длина», Avon True9. Палетка хайлайтеров Hi-Lite, Lime Crime10. Парфюмерная вода Love Story Eau Sensuelle, Chloe
Ежедневно нам в редакцию присылают десятки бьюти-новинок от известных, раскрученных, или начинающих, но подающих надежды брендов. Во всем этом многообразии мы выбираем только те, которые достойны внимания, и рассказываем вам о них в нашей еженедельной рубрике.
Бьюти-находки и сюрпризы недели: мицеллярный очищающий гель Garnier, масло для лица Chanel, аромат Elie Saab
Бьюти-находки и сюрпризы недели: ночной крем Helena Rubinstein, антицеллюлитный гель Sesderma, аромат Giorgio Armani
Бьюти-находки и сюрпризы недели: палетка теней Ciate London, антицеллюлитный крем-гель Clarins, антивозрастной ВВ-крем «Черный жемчуг»