35-летняя Вера Брежнева на днях стала героиней программы «Смак» на Первом канале. В беседе с ведущим кулинарного шоу Иваном Ургантом она поделилась секретами правильного питания и призналась, что ее близкие недовольны тем, как мало она ест.

1 2 3 ... 15 Вера Брежнева в эфире шоу «Смак» рассказала телезрителям о своих секретах правильного питания

10 июня в эфир Первого канала вышел очередной выпуск кулинарного шоу «Смак». Звездной гостьей Ивана Урганта стала экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.



Во время приготовления полезного ужина певица рассказала о своих секретах своей стройности. Она отметила, что каждый прием пищи должен быть сбалансированным в соотношении белков, углеводов и жиров. Однако каково было удивление ведущего шоу, когда после рекомендаций о правильном питании певица вручила ему подарок от своей мамы — большой кусок домашнего сала.

В эфире передачи Брежнева призналась, что муж и дети часто ругают ее за то, что она мало ест. «Я стараюсь есть больше, но не выходит из-за гастролей», — объяснила певица. В эфире передачи Брежнева призналась, что муж и дети часто ругают ее за то, что она мало ест. «Я стараюсь есть больше, но не выходит из-за гастролей», — объяснила певица.

Также Вера рассказала, что редко стоит у плиты дома. «Я люблю смотреть, когда готовит кто-то другой. Вот такая я мать двоих детей. Позор! Просто сейчас времени совсем нет, а поесть я люблю. Когда готовит мужчина — это вообще отдельное удовольствие», — отметила певица.