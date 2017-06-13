10 июня в эфир Первого канала вышел очередной выпуск кулинарного шоу «Смак». Звездной гостьей Ивана Урганта стала экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.
Во время приготовления полезного ужина певица рассказала о своих секретах своей стройности. Она отметила, что каждый прием пищи должен быть сбалансированным в соотношении белков, углеводов и жиров. Однако каково было удивление ведущего шоу, когда после рекомендаций о правильном питании певица вручила ему подарок от своей мамы — большой кусок домашнего сала.
Также Вера рассказала, что редко стоит у плиты дома. «Я люблю смотреть, когда готовит кто-то другой. Вот такая я мать двоих детей. Позор! Просто сейчас времени совсем нет, а поесть я люблю. Когда готовит мужчина — это вообще отдельное удовольствие», — отметила певица.
Мне в приницпе Брежнева несимпатична, но выглядит она для своих "35 лет" очень неплохо.
а в черном парике ваще первое впечатление,что Фриске....
У неё есть муж?
У неё есть муж?
Фигура конечно хорошая,но что у неё с лицом очень морщинистая!
А что , только артисты разводятся и женятся снова??? В обычной жизни это происходитьдовольно часто и никто этих людей не называет подстилками и братьями акробатами. Я вообще то не поклонница ВИА ГРЫ, но в принципе не вижу в этой истории ничего экстра неординарного. В принципе развелись стденами, детей никто не бросал и не оставлял без средств существования 😟
Мне в приницпе Брежнева несимпатична, но выглядит она для своих "35 лет" очень неплохо.
Неприятно было смотреть,как она аешалась на Урганта всю дорогу.Как она реально с тояла перед ним на задних лапах,облизывалась и виляла хвостом.Какими голодными глазами смотрела.Как перебивала и ржала каждую секунду как 15 летняя пэтэушница.Все таки старый мвж это ужасно(...
Неприятно было смотреть,как она аешалась на Урганта всю дорогу.Как она реально с тояла перед ним на задних лапах,облизывалась и виляла хвостом.Какими голодными глазами смотрела.Как перебивала и ржала каждую секунду как 15 летняя пэтэушница.Все таки старый мвж это ужасно(...
стремная кожа вокруг глаз.. на лицо Брежнева никогда красоткой не была, тело Ок