15 июня в «Рив Гош» ТЦ «Пассаж», который находится по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, 48, состоится клиентский день и мастер-класс марки Givenchy.

1 2 Обновленные румяна Prisme Blush, Givenchy



На втором этаже уникального концептуального пространства красоты в «Рив Гош» ТЦ «Пассаж» 15 июня состоятся мастер-классы от ведущей команды визажистов Givenchy во главе с тренинг менеджером Ингой Румянцевой. Все желающие смогут узнать секреты использования обновленных румян Prisme Blush и новой атласной помады Rouge Interdit, а также научатся создавать идеальную форму бровей с помощью профессиональных средств бренда.



Мастер-классы*:

• 12.00 – 14.00

• 15.00 – 17.00

• 18.30 – 20.30

В течение дня вас ждут эксклюзивные подарки, макияж от экспертов бренда, а также скидка 30% на весь ассортимент марки.



*Запись на мастер-класс производится у консультанта бренда в ТЦ «Пассаж» или по телефону магазина +7 (812) 570-5791, количество мест ограничено.