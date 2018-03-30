30.03.2018
На днях 16-летняя внучка Софии Ротару решила поздравить свою маму Светлану Евдокименко с днем рождения. Поклонники модели были в восторге от ее совместного снимка с матерью. 
  • София Евдокименко с матерью Светланой
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    Интернет-пользователи в восторге от того, как выглядит Светлана Евдокименко 

Многочисленные поклонники Софии Ротару живо интересуются не только жизнью артистки, но и ее ближайших родственников. Особенно интернет-пользователей интересуют внучка певицы София и ее мать Светлана Евдокименко. 16-летняя девушка регулярно публикует в своем Инстаграме фотографии со знаменитой бабушкой и другими членами семьи. Так, на днях София по традиции решила поздравить маму в соцсетях, выложив совместный снимок в микроблог.

«С днем рождения! Спасибо тебе за твою силу, доброту и любовь», — подписала модель трогательный кадр. 

Подписчики Софии присоединились к ее поздравлениям, а также заметили, что Светлана выглядит намного моложе своего возраста. 

К слову, ранее повод восхититься внешними данными матери двоих детей был у подписчиков Ротару. Осенью 2017 года София вместе с внучкой и невесткой появилась на обложке украинского журнала Elle. «Как три сестры», «Вы втроем просто очаровательны!», «Достойная семья, красивые барышни!» — писали тогда интернет-пользователи. А вам нравится, как выглядит Светлана Евдокименко? 

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