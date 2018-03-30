Недавно 58-летний Игорь Николаев, который последние несколько дней провел в Германии в компании своего друга Сергея Шакурова, опубликовал в Инстаграме новый снимок, который принялись обсуждать интернет-пользователи.

1 2 3 ... 13 Подписчики Игоря Николаева с трудом узнали его на новом снимке

Игорь Николаев активно ведет свой микроблог в Сети. Однако чаще всего в Инстаграме композитора появляются архивные кадры или забавные ролики с дочерью. Так, недавно певец показал, каким был в «ревущих 80-х», когда гастролировал по Донбассу вместе с Владимиром Пресняковым, Владимиром Кузьминым и Феликсом Дадаевым. На днях Игорь опубликовал новый кадр из своего путешествия в Германию. На снимке Николаев позирует в черной кепке и темной ветровке, а рядом с ним сидит его друг Сергей Шакуров.

«Фруктовый чаек на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым. Каюмыч, дорогой, спасибо за душевные денечки!» — написал певец в микроблоге.

Звезду советского кинематографа интернет-пользователи узнали сразу, а вот внешний вид Николаева вызвал у его поклонников множество вопросов. «Вы в Баден-Баден ради похудательной клиники ездите?», «Игоря не узнала, уже совсем не тот», «Он теперь больше на Преснякова-старшего похож, чем на себя», — принялись обсуждать снимок фолловеры. Впрочем, некоторые поклонники заявили, что композитор бесподобен в любом возрасте. А как думаете вы?