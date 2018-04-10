29-летняя Мария Погребняк — сторонница здорового образа жизни. Недавно жена футболиста призналась, что витамины, которые она принимала, чтобы улучшить состояние организма, только навредили ей.

1 2 3 ... 11 Мария Погребняк рассказала, как витамины повлияли на ее организм

Мария Погребняк часто делится со своими подписчиками секретами красоты и здоровья. На днях Мария рассказала в своем микроблоге о негативных последствиях приема витаминов, которые назначила себе сама.



Погребняк призналась, что пила по 10 разновидностей пищевых добавок в день: «Пила для повышения иммунитета, для улучшения качества волос, ногтей и кожи, антиоксиданты, детокс, и отдельные витамины А,В,РР,С,D».

Однако положительного эффекта от приема препаратов не последовало. Наоборот, у Марии ослаб иммунитет, и появилась аллергия на различные продукты.

Погребняк обратилась к подписчикам с просьбой ни в коем случае не назначать себе витамины самостоятельно. Сначала нужно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

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