Мария Погребняк часто делится со своими подписчиками секретами красоты и здоровья. На днях Мария рассказала в своем микроблоге о негативных последствиях приема витаминов, которые назначила себе сама.
Погребняк призналась, что пила по 10 разновидностей пищевых добавок в день: «Пила для повышения иммунитета, для улучшения качества волос, ногтей и кожи, антиоксиданты, детокс, и отдельные витамины А,В,РР,С,D».
Погребняк обратилась к подписчикам с просьбой ни в коем случае не назначать себе витамины самостоятельно. Сначала нужно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.
10 разновидностей витаминов в день?? у этой женщины хотя бы законченное среднее образование есть?
Я ее после поста о Кемерово перестала уважать. Просто так и написала, без оскорблений, она взяла и удалила меня)))) Будем писать здесь - я Вас, после Кемерово, после накручивания паники ради лайков, уважать перестала!
какое у неё странное лицо , нос майкладжексона, щёки толстые , вот вот лопнут , губы как опухшаяписька, острый мощный подбородок и нависшие веки. Без тонн косметики ей лучше, но всё равно странное лицо. Мне она красивой не кажется, даже симпатичной не кажется.Фигура отличная. Парикмахер хороший. Брови на 6 фото малярной кистью рисовала, угар.И да , если съесть пачку витамина С (как мы в детском садике)))) , то становишься жёлтым и высыпает аллергия после лимонов, апельсинов , яиц. Потом проходит.
10 разновидностей витаминов в день?? у этой женщины хотя бы законченное среднее образование есть?