Время от времени Лариса Гузеева публикует на своей странице в соцсети архивные фотографии. На днях актриса и телеведущая поделилась с поклонникам кадром, на котором она запечатлена в 30-летнем возрасте. На черно-белом снимке Гузеева удивительным образом похожа на французскую певицу Патрисию Каас.

1 2 3 ... 15 Лариса Гузеева разместила в своем аккаунте в соцсети архивный снимок

10 апреля 58-летняя Лариса Гузеева предалась ностальгическим чувствам и показала интернет-пользователям, как выглядела в конце восьмидесятых годов прошлого века. Ведущая программы «Давай поженимся» разместила у себя в Инстаграме раритетный кадр, на котором ей тридцать лет.



На черно-белом портрете звезда телеэкранов предстала с непривычно короткой стрижкой. С такой прической Гузееву легко принять за французскую певицу и актрису Патрисию Каас. Глядя на этот кадр, создается впечатление, что у обеих знаменитостей даже черты лица чем-то похожи.



Поклонники звезды фильма «Жестокий романс» осыпали ее комплиментами. «Глаза — омут! Можно утонуть», «Какая породистая женщина», «Магическая красота!», «Сочетание красоты и ума — редкий дар», — написали фолловеры в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Большинство подписчиков Ларисы Гузеевой также сошлись во мнении, что она и сегодня невероятно хороша собой.



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