10 апреля 58-летняя Лариса Гузеева предалась ностальгическим чувствам и показала интернет-пользователям, как выглядела в конце восьмидесятых годов прошлого века. Ведущая программы «Давай поженимся» разместила у себя в Инстаграме раритетный кадр, на котором ей тридцать лет.
На черно-белом портрете звезда телеэкранов предстала с непривычно короткой стрижкой. С такой прической Гузееву легко принять за французскую певицу и актрису Патрисию Каас. Глядя на этот кадр, создается впечатление, что у обеих знаменитостей даже черты лица чем-то похожи.
Поклонники звезды фильма «Жестокий романс» осыпали ее комплиментами. «Глаза — омут! Можно утонуть», «Какая породистая женщина», «Магическая красота!», «Сочетание красоты и ума — редкий дар», — написали фолловеры в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Большинство подписчиков Ларисы Гузеевой также сошлись во мнении, что она и сегодня невероятно хороша собой.
Лариса Гузеева показала фото 28-летней давности и поразила неожиданным сходством с Патрисией Каас
10 апреля 58-летняя Лариса Гузеева предалась ностальгическим чувствам и показала интернет-пользователям, как выглядела в конце восьмидесятых годов прошлого века. Ведущая программы «Давай поженимся» разместила у себя в Инстаграме раритетный кадр, на котором ей тридцать лет.
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Софи Марсо больше напоминает. У Ларисы очень высокий лоб, с челкой лучше.
А по моему Лариса похожа на себя и этим хороша. В молодости была прекрасна чистотой и невинностью...но как говорится бытие определяет сознание. Для своего возраста выглядит дивно, да и хорошо что на Каас не похожа. А при общении с таким количеством ...неадеквата, как она еще держится, наверное зарплата это хорошо компенсирует.