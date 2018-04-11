При росте 180 сантиметров Мелания Трамп весит 62 килограмма — именно такие данные можно найти в интернете. Глядя на ее стройную подтянутую фигуру, создается впечатление, что первая леди США держит себя в ежовых рукавицах и по утрам пропадает в спортзале. Как оказалось, супруга Дональда Трампа не особо чтит фитнес, делая исключение лишь для занятий пилатесом, да и в еде себя не ограничивает.
Журналисты кулинарного портала Mashed узнали, что Мелания, стараясь не употреблять много сладостей, не видит ничего зазорного в том, чтобы иногда порадовать себя кусочком шоколада или диетической кока-колой. Последнюю пьет только из стеклянных бутылок!
Еще одним вкусным, но весьма калорийным блюдом, от которого Трамп не хочет отказываться, является обожаемая ею курица пармиджано под хрустящей корочкой из нью-йоркского ресторана Jean Georges.
Так как же миссис Трамп удается оставаться в такой идеальной форме? Все дело в системе! С момента рождения сына Бэррона, которому в этом году исполнилось 12 лет, Мелания каждое утро начинает с овсянки на воде и витаминного смузи. В течение дня первая леди США пьет особый зеленый коктейль, в состав которого входят пшеница, мята, лимон и вода.
Кроме этого, Мелания Трамп с начала своей модельной карьеры придерживается системы Fruit Goals, согласно которой в день необходимо съедать не менее 5-7 свежих овощей и фруктов.
Рацион питания 47-летней Мелании Трамп: как первая леди США удерживает вес на отметке 62 килограмма
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