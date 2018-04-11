В начале этого года 19-летняя Юлия Липницкая открыла собственную академию фигурного катания, развитию которой теперь посвящает все силы. Недавно юная спортсменка решила сделать небольшой перерыв — она отправилась в Сочи. Юлия уже поделилась с поклонниками кадрами, сделанными во время поездки.

1 2 3 ... 15 11 апреля Юлия Липницкая опубликовала в соцсети новый кадр, который очень понравился ее фанатам

Летом 2017 года Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры. Однако от любимого дела олимпийская чемпионка по фигурному катанию не стала отказываться. Не так давно вместе со своими коллегами она основала «Академию чемпионов Ильиных-Липницкой», в которой тренируются юные фигуристы.



В середине апреля Юлия решила отправиться в Сочи. Девушка отдыхает в горно-туристическом центре и делится яркими кадрами из поездки. Особенно поклонникам Липницкой понравилось ее новое селфи. Фанаты сошлись во мнении, что Юлия выглядит отдохнувшей и счастливой.



На снимке звезда фигурного катания позирует в черной майке с кружевным декором. Восторженные фолловеры Липницкой в Инстаграме осыпали ее комплиментами. «Юля, отлично выглядишь!», «Ослепительно красива», «Как всегда прекрасна! Пожалуйста, радуй нас почаще такими фотографиями», — написали подписчики в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Напомним, что Липницкая решила оставить спорт из-за проблем со здоровьем. На протяжении нескольких месяцев девушка боролась с анорексией. После завершения лечения в Европе она набрала несколько лишних килограммов, из-за чего стала выглядеть непривычно для своих фанатов. Сегодня Юлия полностью восстановилась, о чем свидетельствуют ее новые фотографии.



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