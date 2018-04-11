Летом 2017 года Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры. Однако от любимого дела олимпийская чемпионка по фигурному катанию не стала отказываться. Не так давно вместе со своими коллегами она основала «Академию чемпионов Ильиных-Липницкой», в которой тренируются юные фигуристы.
В середине апреля Юлия решила отправиться в Сочи. Девушка отдыхает в горно-туристическом центре и делится яркими кадрами из поездки. Особенно поклонникам Липницкой понравилось ее новое селфи. Фанаты сошлись во мнении, что Юлия выглядит отдохнувшей и счастливой.
На снимке звезда фигурного катания позирует в черной майке с кружевным декором. Восторженные фолловеры Липницкой в Инстаграме осыпали ее комплиментами. «Юля, отлично выглядишь!», «Ослепительно красива», «Как всегда прекрасна! Пожалуйста, радуй нас почаще такими фотографиями», — написали подписчики в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Напомним, что Липницкая решила оставить спорт из-за проблем со здоровьем. На протяжении нескольких месяцев девушка боролась с анорексией. После завершения лечения в Европе она набрала несколько лишних килограммов, из-за чего стала выглядеть непривычно для своих фанатов. Сегодня Юлия полностью восстановилась, о чем свидетельствуют ее новые фотографии.
Новое селфи невероятно похорошевшей и счастливой Юлии Липницкой вызывало восторг в Сети
Летом 2017 года Юлия Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры. Однако от любимого дела олимпийская чемпионка по фигурному катанию не стала отказываться. Не так давно вместе со своими коллегами она основала «Академию чемпионов Ильиных-Липницкой», в которой тренируются юные фигуристы.
Реклама
-
- Простил прошлое. (0)
- мама всегда ставит в пример других детей (2)
- визитка (0)
- Почему девушки думаю что я алкаш? (2)
- спондилоартроз шеи (0)
- Выплаты за первенца в 2018 году (1)
- Мне 28 познакомилась с парнем 26 лет (1)
- Плохой анализ крови, боюсь, что онкология (1)
- Проболталась (4)
- Я страшная и толстая,я ненавижу себя за это (19)
- Все сложно даётся, в тч любовь (0)
- Может ли человек работать 7 дней в неделю с утра до ночи? (6)
- Родители мужа хотят, чтобы мы жили с ними (10)
- Пришло время собрать женсовет. (11)
- ненавижу мужа (17)
- Парень зарещал абсолютно все! (6)
- Подарок своими руками или купленный? (6)
- Что попросить на день рождени? (4)
- Перхоть,и как с ней бороться? (1)
- Кинематограф. (12)
- Мы больше не ковыряем на лице! (85048)
- ХУДЕЮЩИЕ!!! Давайте поддерживать друг друга,,, (61369)
- Проверенные рецепты красоты и здоровья (52977)
- Клуб худышек «Пышнотелая мечта» (48826)
- Ау, НАСТОЯЩАЯ красавица! (44933)
- Отрастим густые волосы! для обладательниц редких, выпадающих волос.только народные рецепты!-2 Все сюда!! (25490)
- Бодифлекс-часть2. (24839)
- булимия (23569)
- Форум высоких девчонок (15017)
- Девчонки!!! Помираю, пот! – 2. (14160)
- Кто сидел на гербалайфе?? (Herbalife) (11943)
- Очень жирнится лоб (8913)
- Усьма или хочу густые черные брови и ресницы (8419)
- Пушистые (волосатые) девушки эта тема для вас, давайте пообщаемся. (9474)
- похудеть за полгода (4496)
- 30-35 лет - это расцвет для девушки!!! Самый сок!!! Согласны? (4219)
- Если не растет грудь... (2905)
- Ваше мнение про Amway? (2849)
- У кого какие результаты (электроэпиляция)? (2815)
- Говорят, а ты не слушай. Мифы и выдумки. (1875)
-
- Новое селфи невероятно похорошевшей и счастливой Юлии Липницкой вызывало восторг в Сети (2)
- Салон Keep Looking запускает базовый курс по наращиванию ресниц (0)
- Как можно измениться за 6 лет: пользователи Сети демонстрируют новый имидж, вес и… пол (1)
- Поклонники недоумевают, зачем и без того стройной Ксении Бородиной худеть к лету (0)
- Рацион питания 47-летней Мелании Трамп: как первая леди США удерживает вес на отметке 62 килограмма (15)
- Лариса Гузеева показала фото 28-летней давности и поразила неожиданным сходством с Патрисией Каас (18)
- Американская компания Youngevity теперь на российском рынке (0)
- Оксана Лаврентьева радуется, что поправилась на 7 килограммов (10)
- Мария Погребняк рассказала, как подорвала себе здоровье витаминами (31)
- Даже самым преданным поклонникам Ольги Орловой не понравилось ее новое фото в купальнике (32)
- Мало половин: Бруклин Бекхэм променял аппетитную Хлое Моретц на модель с абсолютно плоским бюстом (52)
- Что происходит с телом, когда мы перестаем заниматься сексом (88)
- Неразгаданная история смерти 21-летней звезды подиумов, топ-модели Русланы Коршуновой (121)
- Повзрослевшую дочь Анастасии Волочковой можно спутать с юной Адрианой Лимой (49)
- Центр красоты и здоровья «Милан» представляет новую технологию омоложения кожи RegenLab (0)
- Джулия Ванг объяснила, почему стала выглядеть как мужчина (24)
- Как выглядят самые красивые девушки страны в бикини (31)
- Самые «честные» селфи звезд, которые вызывают только недоумение (26)
- Маша Малиновская показала архивное фото с накрашенным Тимати (36)
- Дана Борисова заметно похорошела, перестав принимать запрещенные вещества (17)
- Неразгаданная история смерти 21-летней звезды подиумов, топ-модели Русланы Коршуновой (121)
- Что происходит с телом, когда мы перестаем заниматься сексом (88)
- Мало половин: Бруклин Бекхэм променял аппетитную Хлое Моретц на модель с абсолютно плоским бюстом (52)
- Даже родив троих детей, Меган Фокс выглядит превосходно в бикини (49)
- Повзрослевшую дочь Анастасии Волочковой можно спутать с юной Адрианой Лимой (49)
- В новом образе Джулия Ванг стала похожа на... пожилого мужчину (40)
- Красавица-дочь Кирилла Сафонова снялась топлес (37)
- Маша Малиновская показала архивное фото с накрашенным Тимати (36)
- Без фильтров: как участницы «Мисс Россия-2018» выглядят в реальной жизни (34)
- Даже самым преданным поклонникам Ольги Орловой не понравилось ее новое фото в купальнике (32)
- Мария Погребняк рассказала, как подорвала себе здоровье витаминами (31)
- Как выглядят самые красивые девушки страны в бикини (31)
- Самые «честные» селфи звезд, которые вызывают только недоумение (26)
- Джулия Ванг объяснила, почему стала выглядеть как мужчина (24)
- Лариса Гузеева показала фото 28-летней давности и поразила неожиданным сходством с Патрисией Каас (18)
- Дана Борисова заметно похорошела, перестав принимать запрещенные вещества (17)
- Солистка группы «Серебро» прокомментировала свое косоглазие (16)
- Фанаты бьют тревогу: Амаль Клуни продолжает постоянно голодать ради фигуры (14)
- Лейтон Мистер перекрасилась в платиновую блондинку и стала настоящей секс-бомбой (13)
- Рацион питания 47-летней Мелании Трамп: как первая леди США удерживает вес на отметке 62 килограмма (15)
Стервой растет девка
собственную академию? спасибо, поржала