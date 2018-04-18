В последнее время Королева рок-н-ролла Тина Тернер нечасто появляется на публике. 17 апреля певица произвела настоящий фурор, посетив премьеру мюзикла о своем творческом пути.

1 2 3 ... 15 78-летняя Тина Тернер впервые за долгое время появилась на публике

Одна из самых популярных певиц прошлого века Тина Тернер сегодня редко радует фанатов своими выходами в свет. С 2010 года певица не дает концертов и наслаждается заслуженным отдыхом. По собственным словам, она наконец смогла выспаться и обставить дом именно так, как ей давно хотелось.



Однако 17 апреля 78-летняя знаменитость прибыла в Лондон, чтобы посетить премьеру мюзикла «Тина» в театре Олдвич. Постановка посвящена началу творческого пути исполнительницы хита The Best.

Глядя на свежие кадры, кажется, что Тина Тернер будто ни на день не постарела.

Легендарная певица появилась на мероприятии в классическом брючном костюме черного цвета, который подчеркнул ее стройность. Свой образ она дополнила серебристыми лодочками, расшитыми стразами, и полупрозрачными митенками с декором из бисера. Для этого выхода в свет артистка предпочла элегантную укладку и неброский макияж.



Улыбающаяся миссис Тернер охотно позировала фотографам и общалась с коллегами. Компанию певице составил ее 62-летний супруг, немецкий актер и музыкальный продюсер Эрвин Бах. Напомним, знаменитости начали встречаться еще в 1986 году, но свои отношения узаконили лишь в 2013-м.

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