Одна из самых популярных певиц прошлого века Тина Тернер сегодня редко радует фанатов своими выходами в свет. С 2010 года певица не дает концертов и наслаждается заслуженным отдыхом. По собственным словам, она наконец смогла выспаться и обставить дом именно так, как ей давно хотелось.
Однако 17 апреля 78-летняя знаменитость прибыла в Лондон, чтобы посетить премьеру мюзикла «Тина» в театре Олдвич. Постановка посвящена началу творческого пути исполнительницы хита The Best.
Легендарная певица появилась на мероприятии в классическом брючном костюме черного цвета, который подчеркнул ее стройность. Свой образ она дополнила серебристыми лодочками, расшитыми стразами, и полупрозрачными митенками с декором из бисера. Для этого выхода в свет артистка предпочла элегантную укладку и неброский макияж.
Улыбающаяся миссис Тернер охотно позировала фотографам и общалась с коллегами. Компанию певице составил ее 62-летний супруг, немецкий актер и музыкальный продюсер Эрвин Бах. Напомним, знаменитости начали встречаться еще в 1986 году, но свои отношения узаконили лишь в 2013-м.
какая же она крутая!!! Вот, кто действительно богиня!!! На 10 фото ноги невероятные.
Мне очень нравится эта бабушка!!!
Вот посмотрела и чего то о старушке пугачовой подумала, там уже песок сыпется несмотря на молодого альфонса а Тернер прям горит и пылает энергией