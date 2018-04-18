18.04.2018
Американский журнал People каждый год составляет рейтинги самых привлекательных мужчин и женщин. На этот раз самой очаровательной представительницей слабого пола признали 38-летнюю певицу Пинк.
  • Пинк
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    Певице Пинк присвоили звание самой красивой женщины на планете 

Популярный американский журнал People ежегодно выбирает самых привлекательных западных селебрити. В былые времена на обложке глянца красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости. Однако в последнее время журналисты этого издания несколько изменили приоритеты: теперь громкое звание присуждают не сколько за внешнюю красоту, а за внутреннюю.

18 апреля стало известно, что титула самой красивой женщины на планеты на этот раз удостоилась певица Пинк.

Артистка позировала для обложки издания не в каком-нибудь соблазнительном наряде, а в обычной белой футболке. Вместе с Пинк в фотосессии приняли участие ее дети — шестилетняя дочь Уиллоу и полуторагодовалый сын Джеймсоном.

В интервью Эллен Дедженерес певица сообщила, что поначалу скептически отнеслась к новому званию: она рассмеялась, узнав о том, что ее признали самой привлекательной женщиной на планете.

«Я чувствую себя как никогда красивой. Я решила, что целую неделю после выхода журнала никому не позволю смотреть мне прямо в глаза», — пошутила Пинк.

Напомним, что в прошлом году самой привлекательной в мире женщиной была признана Джулия Робертс, а в 2016-м — Дженнифер Энистон.  

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