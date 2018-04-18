Популярный американский журнал People ежегодно выбирает самых привлекательных западных селебрити. В былые времена на обложке глянца красовались Анджелина Джоли, Холли Берри, Дженнифер Лопес и другие знаменитости. Однако в последнее время журналисты этого издания несколько изменили приоритеты: теперь громкое звание присуждают не сколько за внешнюю красоту, а за внутреннюю.
Артистка позировала для обложки издания не в каком-нибудь соблазнительном наряде, а в обычной белой футболке. Вместе с Пинк в фотосессии приняли участие ее дети — шестилетняя дочь Уиллоу и полуторагодовалый сын Джеймсоном.
В интервью Эллен Дедженерес певица сообщила, что поначалу скептически отнеслась к новому званию: она рассмеялась, узнав о том, что ее признали самой привлекательной женщиной на планете.
«Я чувствую себя как никогда красивой. Я решила, что целую неделю после выхода журнала никому не позволю смотреть мне прямо в глаза», — пошутила Пинк.
Напомним, что в прошлом году самой привлекательной в мире женщиной была признана Джулия Робертс, а в 2016-м — Дженнифер Энистон.
Сколько она заплатила за это?
Первая и единственная реакция - Че???
Э?
чо курили когда называли?))))
Она крутая!! Красота у каждого своя.
А мне она нравится! Рушит современные представления о красоте
Это что шутка такая?
Она классная. А красота слишком субъективна, чтобы ее не признать у Пинк.