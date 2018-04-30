На днях западные селебрити запустили в соцсетях флэшмоб, получивший название Old Headshot Day. Натали Портман, Риз Уизерспун, Джессика Бил и многие другие знаменитости предались ностальгическим чувствам и опубликовали свои архивные кадры.

В конце апреля Голливуд охватила массовая ностальгия. Уже не первый день актеры, модели, музыканты и телеведущие публикуют на личных страницах в социальных сетях свои старые фотографии, сопровождая их хэштегом #OldHeadshotDay. По условиям этого интернет-марафона, селебы должны публиковать не просто архивные кадры, сделанные старшими родственниками или друзьями, а именно профессиональные снимки.



Большинство звезд, разумеется, разместили красивые постановочные кадры. Однако некоторые решили поиронизировать над собой, дав понять, что возраст им пошел только на пользу. Так, например, поступил комедийный актер Бен Стиллер, показав себя в подростковые годы.



Фанаты Дженнифер Гарнер были приятно удивлены, когда увидели ее архивную фотографию. Знаменитость показала, как выглядела в 22 года. Если бы Дженнифер не удалось стать актрисой, то она наверняка покорила бы модный олимп.



Своими снимками также поделились Риз Уизерспун, Джессика Бил, Пенелопа Крус, Джерард Батлер и другие селебрити.



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