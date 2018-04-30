В конце апреля Голливуд охватила массовая ностальгия. Уже не первый день актеры, модели, музыканты и телеведущие публикуют на личных страницах в социальных сетях свои старые фотографии, сопровождая их хэштегом #OldHeadshotDay. По условиям этого интернет-марафона, селебы должны публиковать не просто архивные кадры, сделанные старшими родственниками или друзьями, а именно профессиональные снимки.
Большинство звезд, разумеется, разместили красивые постановочные кадры. Однако некоторые решили поиронизировать над собой, дав понять, что возраст им пошел только на пользу. Так, например, поступил комедийный актер Бен Стиллер, показав себя в подростковые годы.
Фанаты Дженнифер Гарнер были приятно удивлены, когда увидели ее архивную фотографию. Знаменитость показала, как выглядела в 22 года. Если бы Дженнифер не удалось стать актрисой, то она наверняка покорила бы модный олимп.
Своими снимками также поделились Риз Уизерспун, Джессика Бил, Пенелопа Крус, Джерард Батлер и другие селебрити.
Портман, Уизерспун и другие селебы показали, как выглядели в детстве и юности
В конце апреля Голливуд охватила массовая ностальгия. Уже не первый день актеры, модели, музыканты и телеведущие публикуют на личных страницах в социальных сетях свои старые фотографии, сопровождая их хэштегом #OldHeadshotDay. По условиям этого интернет-марафона, селебы должны публиковать не просто архивные кадры, сделанные старшими родственниками или друзьями, а именно профессиональные снимки.
Реклама
-
- он говорит что хочет жить вместе (0)
- Родили бы Вы, если бы дали 1 млн (3)
- Носите ли вы броши? (0)
- Заставали ли Вы своего мужа с другой? (1)
- Выбор метода эпиляции (0)
- Тромбофилия мутация Лейдена и Пай. (0)
- Через сколько после бужирования можно планировать (0)
- Есть ли смысл парню быть настойчивее? (6)
- Эпиляция (1)
- Я похожа на мужчину... Очень комплексую((( (29)
- Почему некоторые девушки такие "змеи"? (5)
- Как вы боритесь с жирностью кожей лица летом? (2)
- Стоит ли воспринимать слова отца всерьёз? (1)
- Парень не помог в экстренной ситуации (18)
- парень есть . мужа нет. (2)
- Еду одна в Турцию, чего ждать? (23)
- Муж постоянно объедается (24)
- Муж пьет пиво лежит на диване. Устала (11)
- рассрочка и страховка (6)
- Кто смотрит Холостяк? (6)
- Мы больше не ковыряем на лице! (85158)
- ХУДЕЮЩИЕ!!! Давайте поддерживать друг друга,,, (61369)
- Проверенные рецепты красоты и здоровья (52979)
- Клуб худышек «Пышнотелая мечта» (48827)
- Ау, НАСТОЯЩАЯ красавица! (44933)
- Отрастим густые волосы! для обладательниц редких, выпадающих волос.только народные рецепты!-2 Все сюда!! (25490)
- Бодифлекс-часть2. (24839)
- булимия (23570)
- Форум высоких девчонок (15018)
- Девчонки!!! Помираю, пот! – 2. (14161)
- Кто сидел на гербалайфе?? (Herbalife) (11975)
- Очень жирнится лоб (8913)
- Усьма или хочу густые черные брови и ресницы (8420)
- Пушистые (волосатые) девушки эта тема для вас, давайте пообщаемся. (9475)
- похудеть за полгода (4496)
- 30-35 лет - это расцвет для девушки!!! Самый сок!!! Согласны? (4220)
- Если не растет грудь... (2906)
- Ваше мнение про Amway? (2849)
- У кого какие результаты (электроэпиляция)? (2815)
- Говорят, а ты не слушай. Мифы и выдумки. (1875)
-
- Портман, Уизерспун и другие селебы показали, как выглядели в детстве и юности (3)
- «Крутые были времена»: Евгения Феофилактова показала, как выглядела в юности (26)
- В Австралии нашли копию Меган Маркл, и теперь у нее нет отбоя от поклонников (8)
- В Москве откроется обновленный парфюмерно-косметический бутик Chanel (0)
- Линия для восстановления баланса кожи Harmonia, Lumene (2)
- Роза Сябитова хочет сделать интимную пластику ради жениха (14)
- Атака клонов: в Испании живет «Дональд Трамп в юбке» (2)
- Знаменитые женщины, которые не боятся смеяться над собой (15)
- 21 мая 2018 года — День диагностики меланомы в России (0)
- «Я перестала стареть в 20 лет»: 41-летняя мать, которую принимают за сестру ее сына, объяснила, почему так выглядит (22)
- Гламурная бьюти-влогер шокировала общественность тоннами грязи в доме (6)
- Жозефин Скривер — новое лицо Maybelline New York (0)
- Как Елене Ханге удается в 55 выглядеть на 30 (37)
- Певицу Пинк назвали самой красивой женщиной в мире (73)
- Открытие салона красоты Bianco Nero (0)
- Бьюти-находки и сюрпризы: помады Clarins, зубная щетка с искусственным интеллектом Foreo и аромат Kilian (2)
- Редкий выход Тины Тернер в свет доказал, что в свои 78 она выглядит невероятно свежо и бодро (15)
- Стали известны подробности предсвадебной диеты Меган Маркл (12)
- Деликатный уход за кожей по-скандинавски: новый бренд Barnängen появился в России (2)
- Подмочила не только репутацию: Тина Кароль подверглась критике за откровенный образ (55)
- «Крутые были времена»: Евгения Феофилактова показала, как выглядела в юности (26)
- Знаменитые женщины, которые не боятся смеяться над собой (15)
- Роза Сябитова хочет сделать интимную пластику ради жениха (14)
- В Австралии нашли копию Меган Маркл, и теперь у нее нет отбоя от поклонников (8)
- Портман, Уизерспун и другие селебы показали, как выглядели в детстве и юности (3)
- Линия для восстановления баланса кожи Harmonia, Lumene (2)
- Атака клонов: в Испании живет «Дональд Трамп в юбке» (2)
- В Москве откроется обновленный парфюмерно-косметический бутик Chanel (0)
- 21 мая 2018 года — День диагностики меланомы в России (0)
Портман, конечно, прехорошенькая была.
Портман, конечно, прехорошенькая была.
такие красивые все, особенно Портман