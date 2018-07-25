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    «Я такая же, как все»: Ирина Шейк призналась, что любит сидеть дома и принимает ванну по три раза в день

    25.07.2018
    Считается, что супермодели ведут гламурный образ жизни. Однако 32-летняя Ирина Шейк предпочитает спокойно отдыхать дома, а не веселиться на светских тусовках. Недавно знаменитость рассказала, как расслабляется после тяжелых трудовых будней.

    В прошлом году Ирина Шейк впервые стала мамой, но решила не сидеть долго в декретном отпуске. Модель регулярно участвует в модных показах, снимается для глянцевых изданий и рекламных кампаний известных брендов. Знаменитость не скрывает, что обожает свою работу, но после очередного фэшн-шоу ее тянет не на афтепати, а домой.

    В новом интервью британскому Hello! Шейк рассказала о любимом времяпрепровождении. Оказалось, что Ирина обожает принимать ванну, причем делает это довольно часто.

    «Я могу по три раза в день нежиться в ванне. Люблю, когда в ней много пены, а вокруг — зажженные свечи. Стараюсь создавать уют вокруг, ведь я же русская», — поделилась Ирина.

    По словам модели, ее образ жизни бесконечно далек от гламурного. Ирина Шейк назвала саму себя домоседкой. «Обожаю смотреть русскоязычные каналы по телевизору, есть прямо в кровати, встречаться с друзьями в суши-барах», — поведала знаменитость.

    Шейк также рассказала о том, как поддерживает фигуру в форме. Ирина утверждает, что никакой особой диеты не придерживается и во время путешествий со спокойной совестью ест калорийные местные блюда. Важно лишь соблюдать баланс и регулярно тренироваться. «Я далека от идеала. У меня есть целлюлит. Иногда мои волосы и кожа выглядят не лучшим образом. Я такая же, как все», — рассказала модель. Нам кажется, что Ирина все же скромничает, ведь она прекрасно выглядит даже в повседневной одежде, когда гуляет с дочерью.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Ирина Шейк, Брэдли Купер

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    Комментарии (1) Добавить комментарий

    • наверное, я не русская (( в кровати не ем((

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