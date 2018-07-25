«Я такая же, как все»: Ирина Шейк призналась, что любит сидеть дома и принимает ванну по три раза в день

В прошлом году Ирина Шейк впервые стала мамой, но решила не сидеть долго в декретном отпуске. Модель регулярно участвует в модных показах, снимается для глянцевых изданий и рекламных кампаний известных брендов. Знаменитость не скрывает, что обожает свою работу, но после очередного фэшн-шоу ее тянет не на афтепати, а домой.
В новом интервью британскому Hello! Шейк рассказала о любимом времяпрепровождении. Оказалось, что Ирина обожает принимать ванну, причем делает это довольно часто.
По словам модели, ее образ жизни бесконечно далек от гламурного. Ирина Шейк назвала саму себя домоседкой. «Обожаю смотреть русскоязычные каналы по телевизору, есть прямо в кровати, встречаться с друзьями в суши-барах», — поведала знаменитость.
Шейк также рассказала о том, как поддерживает фигуру в форме. Ирина утверждает, что никакой особой диеты не придерживается и во время путешествий со спокойной совестью ест калорийные местные блюда. Важно лишь соблюдать баланс и регулярно тренироваться. «Я далека от идеала. У меня есть целлюлит. Иногда мои волосы и кожа выглядят не лучшим образом. Я такая же, как все», — рассказала модель. Нам кажется, что Ирина все же скромничает, ведь она прекрасно выглядит даже в повседневной одежде, когда гуляет с дочерью.