Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Пухляк-холостяк: Джастин Теру наел щеки после расставания с фанаткой ЗОЖа Энистон

    10.12.2018
    После разрыва с Дженнифер Энистон 47-летний Джастин Теру заметно поправился. По-видимому, актер устал от здорового образа жизни, которого придерживался с бывшей, и теперь наедает щеки. 

    Джастин Теру и Дженнифер Энистон переживают разрыв по-разному. В то время как Энистон начала чаще посещать спортзал и следить за питанием, Теру расслабился и перестал соблюдать режим. 

    На днях актер появился на премьере мультфильма: пользователи Сети отметили, что он обзавелся пухлыми щеками вместо привычных высоких скул.

    По всей видимости, Теру не сильно следит за своей фигурой после расставания с Дженнифер, известной фанаткой здорового образа жизни.

    Впрочем, несколько лишних килограммов не мешают Джастину вести активную холостяцкую жизнь. Не прошло и года, а актеру уже приписывали романы с молодыми красотками Голливуда: 26-летней Селеной Гомес и 30-летней Эммой Стоун.   

    Перейти к обсуждению 1


    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images
    Теги:

    Джастин Теру, Дженнифер Энистон, Мишель Уильямс, Эмма Стоун

    Реклама

    Комментарии (1) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Ой. Раньше был лучше стройный, стильный, лощеный. Сейчас прям как мой сосед по подъезду. Сосед, конечно, похуже, но такими темпами Джастин его скоро догонит. Щеки и лишний вес очень его простят.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: красота

    Все темы: 13 169

    Новое за сегодня

    10 новых тем

    Популярное за сегодня

    10 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.