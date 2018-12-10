Пухляк-холостяк: Джастин Теру наел щеки после расставания с фанаткой ЗОЖа Энистон

Джастин Теру и Дженнифер Энистон переживают разрыв по-разному. В то время как Энистон начала чаще посещать спортзал и следить за питанием, Теру расслабился и перестал соблюдать режим.
По всей видимости, Теру не сильно следит за своей фигурой после расставания с Дженнифер, известной фанаткой здорового образа жизни.
Впрочем, несколько лишних килограммов не мешают Джастину вести активную холостяцкую жизнь. Не прошло и года, а актеру уже приписывали романы с молодыми красотками Голливуда: 26-летней Селеной Гомес и 30-летней Эммой Стоун.