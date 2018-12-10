Пухляк-холостяк: Джастин Теру наел щеки после расставания с фанаткой ЗОЖа Энистон

После разрыва с Дженнифер Энистон 47-летний Джастин Теру заметно поправился. По-видимому, актер устал от здорового образа жизни, которого придерживался с бывшей, и теперь наедает щеки.

1 2 3 ... 8 Джастин Теру поправился после расставания с Дженнифер Энистон

Джастин Теру и Дженнифер Энистон переживают разрыв по-разному. В то время как Энистон начала чаще посещать спортзал и следить за питанием, Теру расслабился и перестал соблюдать режим.



На днях актер появился на премьере мультфильма: пользователи Сети отметили, что он обзавелся пухлыми щеками вместо привычных высоких скул.

По всей видимости, Теру не сильно следит за своей фигурой после расставания с Дженнифер, известной фанаткой здорового образа жизни.



Впрочем, несколько лишних килограммов не мешают Джастину вести активную холостяцкую жизнь. Не прошло и года, а актеру уже приписывали романы с молодыми красотками Голливуда: 26-летней Селеной Гомес и 30-летней Эммой Стоун.

