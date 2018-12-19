32-летняя Анна Хилькевич учится мириться с возрастными изменениями кожи лица

Фанаты не перестают удивляться тому, как молодо выглядит дважды мама Анна Хилькевич. Тем не менее сама актриса уже заметила некоторые возрастные изменения на своем лице.
Недавно в своем микроблоге актриса поделилась с подписчиками, что замечает медленное приближение старости. Хилькевич уверена, что «взрослеет» с каждым годом.
В то же время Анна отметила, что ее искренне радует то, как меняется ее внутренний мир. Размышления Хилькевич нашли отклик у многих ее поклонниц — они тут же принялись рассказывать в комментариях, как учатся принимать свои возрастные изменения.