32-летняя Анна Хилькевич учится мириться с возрастными изменениями кожи лица

Поклонники Анны Хилькевич считают, что она прекрасно выглядит. Однако недавно актриса призналась фанатам, что начала замечать, как меняется ее внешность с возрастом.

1 2 3 4 5 6 7 Анна Хилькевич начала замечать у себя возрастные изменения

Фанаты не перестают удивляться тому, как молодо выглядит дважды мама Анна Хилькевич. Тем не менее сама актриса уже заметила некоторые возрастные изменения на своем лице.



Недавно в своем микроблоге актриса поделилась с подписчиками, что замечает медленное приближение старости. Хилькевич уверена, что «взрослеет» с каждым годом.



«Приходится принимать эти изменения внутри себя, приходится мириться к каждой новой и пока маленькой, но морщинкой», — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены).

В то же время Анна отметила, что ее искренне радует то, как меняется ее внутренний мир. Размышления Хилькевич нашли отклик у многих ее поклонниц — они тут же принялись рассказывать в комментариях, как учатся принимать свои возрастные изменения.

