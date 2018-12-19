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    32-летняя Анна Хилькевич учится мириться с возрастными изменениями кожи лица

    19.12.2018
    Поклонники Анны Хилькевич считают, что она прекрасно выглядит. Однако недавно актриса призналась фанатам, что начала замечать, как меняется ее внешность с возрастом. 

    Фанаты не перестают удивляться тому, как молодо выглядит дважды мама Анна Хилькевич. Тем не менее сама актриса уже заметила некоторые возрастные изменения на своем лице. 

    Недавно в своем микроблоге актриса поделилась с подписчиками, что замечает медленное приближение старости. Хилькевич уверена, что «взрослеет» с каждым годом. 

    «Приходится принимать эти изменения внутри себя, приходится мириться к каждой новой и пока маленькой, но морщинкой», — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены).

    В то же время Анна отметила, что ее искренне радует то, как меняется ее внутренний мир. Размышления Хилькевич нашли отклик у многих ее поклонниц — они тут же принялись рассказывать в комментариях, как учатся принимать свои возрастные изменения.

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Хилькевич

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