Из-за проблем в семье и на работе Виктория Бекхэм ест только орехи и ягоды

Сейчас в жизни Виктории Бекхэм наступил не самый легкий период. Недавно выяснилось, что из-за кризиса в браке и проблем с бизнесом она практически ничего не ест.

1 2 3 4 5 6 7 Из-за проблем в семье и на работе Виктория Бекхэм почти ничего не ест

В СМИ давно говорят о проблемах в отношениях между Викторией Бекхэм и ее мужем Дэвидом. Кроме того, недавно стало известно, что и с бизнесом многодетной мамы не все так гладко. За последний год ее бренд одежды и аксессуаров потерпел немалые убытки (больше 10 миллионов фунтов стерлингов).

Неудивительно, что все эти неприятности повлияли на здоровье Виктории. По данным источника, близкого к семье Бекхэм, сейчас она питается только орехами и ягодами.



«Разумеется, это связано с трудностями в семье и на работе, но так уж она справляется с проблемами. Чем больше стресса она испытывает, тем меньше ест, и это не изменится», — поведал инсайдер порталу Radar Online.



Разумеется, такую диету сложно назвать полезной, поэтому мы надеемся, что вскоре Виктория справится с переживаниями и вернется к своему обычному рациону.

