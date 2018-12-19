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    Из-за проблем в семье и на работе Виктория Бекхэм ест только орехи и ягоды

    19.12.2018
    Сейчас в жизни Виктории Бекхэм наступил не самый легкий период. Недавно выяснилось, что из-за кризиса в браке и проблем с бизнесом она практически ничего не ест. 

    В СМИ давно говорят о проблемах в отношениях между Викторией Бекхэм и ее мужем Дэвидом. Кроме того, недавно стало известно, что и с бизнесом многодетной мамы не все так гладко. За последний год ее бренд одежды и аксессуаров потерпел немалые убытки (больше 10 миллионов фунтов стерлингов).   

    Неудивительно, что все эти неприятности повлияли на здоровье Виктории. По данным источника, близкого к семье Бекхэм, сейчас она питается только орехами и ягодами.

    «Разумеется, это связано с трудностями в семье и на работе, но так уж она справляется с проблемами. Чем больше стресса она испытывает, тем меньше ест, и это не изменится», — поведал инсайдер порталу Radar Online.

    Разумеется, такую диету сложно назвать полезной, поэтому мы надеемся, что вскоре Виктория справится с переживаниями и вернется к своему обычному рациону.  

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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