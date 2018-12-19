Из-за проблем в семье и на работе Виктория Бекхэм ест только орехи и ягоды

В СМИ давно говорят о проблемах в отношениях между Викторией Бекхэм и ее мужем Дэвидом. Кроме того, недавно стало известно, что и с бизнесом многодетной мамы не все так гладко. За последний год ее бренд одежды и аксессуаров потерпел немалые убытки (больше 10 миллионов фунтов стерлингов).
«Разумеется, это связано с трудностями в семье и на работе, но так уж она справляется с проблемами. Чем больше стресса она испытывает, тем меньше ест, и это не изменится», — поведал инсайдер порталу Radar Online.
Разумеется, такую диету сложно назвать полезной, поэтому мы надеемся, что вскоре Виктория справится с переживаниями и вернется к своему обычному рациону.