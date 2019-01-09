Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала о последствиях неудачной пластики

46-летняя Фатима Хадуева решилась на пластику носа. Недавно звезда телешоу «Битва экстрасенсов» поведала, что с ней случилось после неудачной операции.  

Не так давно финалистка 13-го сезона телепрограммы «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева сделала ринопластику. К сожалению, результат операции был неудачным — из-за халатности врача у нее началось воспаление. Несколько месяцев экстрасенс страдала от сильных головных болей.

«Ошибка врача украла у меня улыбку. Я не могла радоваться», — призналась она «СтарХиту».

Однако ситуацию удалось исправить другому специалисту, который сделал Фатиме коррекцию.

И хотя теперь экстрасенс чувствует себя намного лучше, она рассказала, что с эстетической стороны ее не все устраивает. Поэтому в будущем она планирует сделать еще одну коррекцию.  

Хадуева уверяет, что не держит зла на недобросовестного врача, но была рада узнать, что его уволили — по ее мнению, теперь он не навредит другим женщинам.   

Перейти к обсуждению


09 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: красота

Все темы: 13 830

Новое за сегодня

14 новых тем

Популярное за сегодня

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.