Финалистка «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала о последствиях неудачной пластики

46-летняя Фатима Хадуева решилась на пластику носа. Недавно звезда телешоу «Битва экстрасенсов» поведала, что с ней случилось после неудачной операции.

1 2 3 4 5 Фатима Хадуева рассказала о неудачной ринопластике

Не так давно финалистка 13-го сезона телепрограммы «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева сделала ринопластику. К сожалению, результат операции был неудачным — из-за халатности врача у нее началось воспаление. Несколько месяцев экстрасенс страдала от сильных головных болей.

«Ошибка врача украла у меня улыбку. Я не могла радоваться», — призналась она «СтарХиту ».

Однако ситуацию удалось исправить другому специалисту, который сделал Фатиме коррекцию.



И хотя теперь экстрасенс чувствует себя намного лучше, она рассказала, что с эстетической стороны ее не все устраивает. Поэтому в будущем она планирует сделать еще одну коррекцию.



Хадуева уверяет, что не держит зла на недобросовестного врача, но была рада узнать, что его уволили — по ее мнению, теперь он не навредит другим женщинам.