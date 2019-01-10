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Мария Погребняк рассказала об ошибках, которые совершала во время первой беременности

30-летняя Мария Погребняк — опытная мама. С мужем Павлом они воспитывают троих сыновей. На днях модель поделилась с подписчиками советами, что не нужно делать во время беременности. 
  • Мария Погребняк с детьми
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    Мария Погребняк рассказала, какие ошибки допустила во время первой беременности
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Мария Погребняк — мама трех сыновей. Не так давно супруга футболиста Павла Погребняка рассказала своим подписчикам в Инстаграме, как тяжело она переносила первую беременность. А на днях она также поделилась, какие главные ошибки она совершила в тот период.

Мария призналась, что неправильно питалась («ела за двоих») и не занималась спортом, из-за чего поправилась на 30 килограммов.

«Я считала, что мне все должны. Вела себя как эгоистичный ребенок», — добавила она. 

Кроме того, Погребняк верила в разные приметы, поэтому во время первой беременности не стригла волосы, не плела косы и не пользовалась косметикой. «Я как чучело ходила», — рассказала модель.

Однако во время ожидания второго ребенка супруга футболиста исправилась. Она следила за питанием: отказалась от мучного, жареного и сладкого. Также Мария регулярно занималась плаванием, много гуляла и 2 раза в неделю делала массаж. Погребняк признается, что вторая беременность была намного более активной, поэтому за это время она поправилась только на 9 килограммов и быстро вернулась в форму. 

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10 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Мария Погребняк, Павел Погребняк

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