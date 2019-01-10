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Подписчики восхитились архивным фото Яны Кошкиной до изменений во внешности

На днях Яна Кошкина опубликовала в своем микроблоге фотографию, сделанную более десяти лет назад. Внимательные фолловеры актрисы сразу же обратили внимание на то, что раньше она выглядела гораздо естественнее.

Фотографии Яны Кошкиной в Инстаграме часто становятся предметом обсуждения среди ее подписчиков. На днях звезда сериала «ЧОП» поделилась с фолловерами снимком двенадцатилетней давности.

«Вы только посмотрите, что я нашла! <...> 7 лет назад... Время летит...», — написала под фотографией Яна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчикам понравился образ позирующей на снимке 2007 года Кошкиной, которая тогда была с другими цветом волос и формой бровей. С тех пор актриса перекрасилась в брюнетку и носит яркий макияж. Кроме того, на фото видно, что губы и грудь девушки также отличаются от того, что мы видим сейчас.

«Сразу не узнать, другой человек», «Так намного лучше», «Мне так больше нравится», «Все естественно», «Как два разных человека», «Совсем другая, шикарно!», «Мне губы здесь больше нравятся», «Тогда ты была красивее», «Лучше, чем сейчас», — писали многочисленные фолловеры. Так, фанаты Яны сошлись во мнении, что ей не стоило менять свою внешность. А как считаете вы? 

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10 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, VK.com
Теги

Яна Кошкина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • На 4-ом фото не узнать, на 5-ом - страшнА.

  • На 4-ом фото не узнать, на 5-ом - страшнА.

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