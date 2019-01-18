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Звездный визажист Гоар Аветисян похудела на 28 килограммов после расставания с мужем

28 декабря стало известно о том, что Гоар Аветисян разводится со своим супругом Вагиком Мартиросяном. Недавно звездный визажист поделилась новой фотографией, на которой выглядит заметно похорошевшей и постройневшей.
  • Гоар Аветисян и Вагик Мартиросян
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    28 декабря СМИ сообщили о том, что Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Вагиком Мартиросяном
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Похоже, развод с Вагиком Мартиросяном пошел Гоар Аветисян на пользу. На днях девушка с радостью сообщила своим подписчикам в Инстаграме о том, что ей удалось сбросить почти 30 килограммов.

Аветисян опубликовала в своем микроблоге фото с домашней тренировки. Судя по снимку, с негативными эмоциями ей удается справляться благодаря спорту.

«Сегодня стукнуло минус 28 килограммов, активно ввожу спортрежим», — подписала снимок Гоар (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Супер», «Какая Вы молодец!», «Только вперед!», «Красивая и успешная!», «Одно удовольствие наблюдать!», «Прекрасная», «Вы молодчина, так держать! «Все краше и краше!» — восхитились фолловеры Аветисян.

Неизвестно, что послужило причиной расставания Гоар и Вагика. Однако судя по стихотворению, которое недавно опубликовала в своих инстаграм-историях звездный визажист, можно сделать вывод о том, что инициатива прервать отношения исходила именно от Гоар. 

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18 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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