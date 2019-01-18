Звездный визажист Гоар Аветисян похудела на 28 килограммов после расставания с мужем

28 декабря стало известно о том, что Гоар Аветисян разводится со своим супругом Вагиком Мартиросяном. Недавно звездный визажист поделилась новой фотографией, на которой выглядит заметно похорошевшей и постройневшей.

1 2 3 4 5 6 7 28 декабря СМИ сообщили о том, что Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Вагиком Мартиросяном

Похоже, развод с Вагиком Мартиросяном пошел Гоар Аветисян на пользу. На днях девушка с радостью сообщила своим подписчикам в Инстаграме о том, что ей удалось сбросить почти 30 килограммов.



Аветисян опубликовала в своем микроблоге фото с домашней тренировки. Судя по снимку, с негативными эмоциями ей удается справляться благодаря спорту.

«Сегодня стукнуло минус 28 килограммов, активно ввожу спортрежим», — подписала снимок Гоар (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Супер», «Какая Вы молодец!», «Только вперед!», «Красивая и успешная!», «Одно удовольствие наблюдать!», «Прекрасная», «Вы молодчина, так держать! «Все краше и краше!» — восхитились фолловеры Аветисян.



Неизвестно, что послужило причиной расставания Гоар и Вагика. Однако судя по стихотворению, которое недавно опубликовала в своих инстаграм-историях звездный визажист, можно сделать вывод о том, что инициатива прервать отношения исходила именно от Гоар.