Тимати рассказал, что на отдыхе перестал бриться, использовать дезодорант и ходит «как бомж босиком»

Тимати, как и многие знаменитости, решил взять отпуск перед новым рабочим годом. На днях рэпер рассказал, что на островах он перестал следить за собой.

1 2 3 4 5 Тимати отправился в отпуск с дочерью Алисой

Тимати сейчас находится на отдыхе со своей дочерью Алисой, мамой Симоной Юнусовой и возлюбленной Анастасией Решетовой. По признанию рэпера, во время отпуска он решил полностью расслабиться и даже немного запустил себя.



«Перестал зависать в телефоне и в социальных сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни. Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант и парфюм. Перестал озираться в толпе, ведь никто меня здесь не знает и толку до меня особо нет. Перестал тратить больше, чем мне реально надо, чтобы просто поесть. Перестал плохо спать... быть дикарем круто, наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», — написал Тимати в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).



К слову, некоторые подписчики посчитали, что рэпер переборщил и ему не следует отказываться от использования средств личной гигиены. Другие же заступились за артиста и посчитали, что время от времени такого рода перезагрузка требуется каждому.