Тимати сейчас находится на отдыхе со своей дочерью Алисой, мамой Симоной Юнусовой и возлюбленной Анастасией Решетовой. По признанию рэпера, во время отпуска он решил полностью расслабиться и даже немного запустил себя.
«Перестал зависать в телефоне и в социальных сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни. Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант и парфюм. Перестал озираться в толпе, ведь никто меня здесь не знает и толку до меня особо нет. Перестал тратить больше, чем мне реально надо, чтобы просто поесть. Перестал плохо спать... быть дикарем круто, наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», — написал Тимати в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).
К слову, некоторые подписчики посчитали, что рэпер переборщил и ему не следует отказываться от использования средств личной гигиены. Другие же заступились за артиста и посчитали, что время от времени такого рода перезагрузка требуется каждому.
Тимати рассказал, что на отдыхе перестал бриться, использовать дезодорант и ходит «как бомж босиком»
Тимати сейчас находится на отдыхе со своей дочерью Алисой, мамой Симоной Юнусовой и возлюбленной Анастасией Решетовой. По признанию рэпера, во время отпуска он решил полностью расслабиться и даже немного запустил себя.
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