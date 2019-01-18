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Тимати рассказал, что на отдыхе перестал бриться, использовать дезодорант и ходит «как бомж босиком»

Тимати, как и многие знаменитости, решил взять отпуск перед новым рабочим годом. На днях рэпер рассказал, что на островах он перестал следить за собой.

Тимати сейчас находится на отдыхе со своей дочерью Алисой, мамой Симоной Юнусовой и возлюбленной Анастасией Решетовой. По признанию рэпера, во время отпуска он решил полностью расслабиться и даже немного запустил себя.

«Перестал зависать в телефоне и в социальных сетях. Перестал думать о работе. Перестал считать дни. Перестал думать о том, во что одеться и куда идти вечером, хожу как бомж везде босиком. Перестал бриться, использовать гели для душа, дезодорант и парфюм. Перестал озираться в толпе, ведь никто меня здесь не знает и толку до меня особо нет. Перестал тратить больше, чем мне реально надо, чтобы просто поесть. Перестал плохо спать... быть дикарем круто, наверное, это одна из немногих реальных формул перезагрузки», — написал Тимати в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).

К слову, некоторые подписчики посчитали, что рэпер переборщил и ему не следует отказываться от использования средств личной гигиены. Другие же заступились за артиста и посчитали, что время от времени такого рода перезагрузка требуется каждому.

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18 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
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Тимати

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