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В новом спектакле Елизавета Боярская предстанет в неожиданном для себя образе

На днях Елизавета Боярская поделилась с подписчиками новостью: после декретного отпуска она снова выходит на сцену. В первом спектакле после рождения ребенка актриса предстанет в совершенно новом для себя образе.

5 декабря 2018 года Елизавета Боярская родила второго малыша. Некоторое время актриса находилась в декретном отпуске, однако на днях она поделилась со своими фолловерами новостью о том, что через неделю состоится премьера ее нового спектакля. 

На фотографиях с репетиций видно, что у героини Боярской короткая стрижка и челка.

В основе сюжета постановки под названием «1926» лежат отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака — неудивительно, что актрисе подобрали именно такую прическу.

Поклонники Елизаветы заметили, что, несмотря на недавние роды, она прекрасно выглядит. «Лиза, ты шедевральная!», «Красавица!», «В вас все отлично!», «Безупречная!» — писали многочисленные фолловеры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Также некоторые пользователи Сети отметили сильное сходство Боярской со своим знаменитым отцом Михаилом. «Папина доча!», «На этом фото вы похожи на отца! Обожаю Михаила Боярского!» — комментировали они.

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21 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Елизавета Боярская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • стрижка или парик?

  • посредственность. Хоть и блатная.

  • Гость

    стрижка или парик?

    конечно же парик

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