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«Две сестрички»: Яна Кошкина показала, как выглядит ее мама

В честь дня рождения матери Яна Кошкина опубликовала в своем Инстаграме семейную фотографию. Подписчики актрисы восхитились снимком.

На днях мать Яны Кошкиной отпраздновала свой день рождения. По такому случаю актриса поделилась в своем микроблоге новым совместным фото.

«У Марго сегодня День рождения! Я тебя очень люблю, моя дорогая мамочка. Пожелания и поздравления здесь писать не буду, уже разбудила и поздравила лично. Праздник начинается...» — подписала снимок Кошкина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники заметили сильное сходство актрисы и ее мамы.

«Красотка доча, вся в маму!», «Две сестрички», «Очень похожи», «Теперь понятно, в кого ты такая красивая», — писали фолловеры Яны. Многие пользователи Сети также отметили, что мать актрисы выглядит ровесницей своей дочери.

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21 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Яна Кошкина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Мама хорошо выглядит, но ровесницами не выглядят.

  • Гость

    Мама хорошо сохранилась, но ровесницами не выглядят.

  • страшна до безобразия...

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